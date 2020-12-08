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«Пошуки були довготривалі»: у Володимирі встановили «ідеальну» 15-метрову зелену красуню.ФОТО

«Пошуки були довготривалі»: у Володимирі встановили «ідеальну» 15-метрову зелену красуню.ФОТО
На Центральній площі Володимира-Волинського встановили головну ялинку громади.
Про це повідомляють на сторінці групи "Твій Володимир" у Фейсбук.

Від самого ранку 13 грудня працівники комунального підприємства “Полігон” трудились над транспортуванням та встановленням головної ялинки громади. Вічнозелену красуню заввишки 15 метрів привезли із села Ягідне Оваднівської територіальної громади.



Як розповів директор КП “Полігон” Володимир Собіпан, пошуки ялинки були дуже тривалими, адже розпочались іще восени. Об’їздивши майже увесь Володимир-Волинський район, вдалось врешті віднайти майже ідеальну ялинку, що тішитиме жителів громади упродовж усіх новорічно-різдвяних свят.

Засяє ялинка сотнями вогнів уже цієї п’ятниці, 17 грудня, о 16:00.

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Теги: ялинка, Володимир
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