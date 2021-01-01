У Львові зникла волинянка, яка приїхала із заробітків

Ірина Цейко. Про пошуки жінки написали у пошуково-рятувальній волонтерській організації, - передає



Жінку розшукують уже доволі довго. Відомо, що Ірина Цейко 22 листопада повернулась в Україну з Польщі. Там вона була на заробітках. Однак 35-річна жінка приїхала у Львів, і таємничо зникла.



Зникла родом з Волині, проживає у селі Бузаки Камінь-Каширського району. Наразі рідні зниклої не знають, де вона може перебувати, однак кажуть - жінка потребує медичної допомоги.



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