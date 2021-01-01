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Луцька громада обрала переможців бюджету участі-2021

Луцька громада обрала переможців бюджету участі-2021
Переможцями бюджету участі сільських територій Луцької міської територіальної громади 2021 року стали шість проєктів на суму майже пів мільйона гривень.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Зауважують, що найактивніше голосували за свої проєкти мешканці Прилуцького старостинського округу, тому у їхній громаді тепер зреалізують три проєкти. І всі – у місцевому ліцеї.

Тут облаштують спортивно-ігровий простір, закупять мультимедійний комплект та встановлять фільтри для очищення води.

Інші три переможці розмістились у такому порядку: вуличний майданчик у селищі Рокині, громадський простір в селі Кульчин та хореографічний зал в Одерадівському ліцеї №37.

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