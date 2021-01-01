Юні волинські спортсмени привезли переможні трофеї з Всеукраїнського турніру з хортингу.ФОТО
Сьогодні, 06:27
11 грудня 2021 року в Києві відбувся Всеукраїнський турнір з хортингу, Кубок Києва з хортингу серед молодших юнаків, юнаків у розділі «Двобій» та кадетів, юніорів у розділі «Сутичка», - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту ОДА.
На змаганнях Волинську збірну представили спортсмени трьох клубів змішаних єдиноборств – «ЕЛЕМЕНТ», «ЛЕГІОН», «НАЙТА».
Як зазначає тренер бійцівського клубу «Елемент», Сергій Ковирнов, його вихованиця Поліна Ковирнова здобула золото у ваговій категорії до 45 кг, а Христина Буднік виборола срібну нагороду у ваговій категорії до 40 кг.
Також срібним призером став Владислав Качковський у ваговій категорії до 50 кг.
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На змаганнях Волинську збірну представили спортсмени трьох клубів змішаних єдиноборств – «ЕЛЕМЕНТ», «ЛЕГІОН», «НАЙТА».
Як зазначає тренер бійцівського клубу «Елемент», Сергій Ковирнов, його вихованиця Поліна Ковирнова здобула золото у ваговій категорії до 45 кг, а Христина Буднік виборола срібну нагороду у ваговій категорії до 40 кг.
Також срібним призером став Владислав Качковський у ваговій категорії до 50 кг.
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