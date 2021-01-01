Юні волинські спортсмени привезли переможні трофеї з Всеукраїнського турніру з хортингу.ФОТО





На змаганнях Волинську збірну представили спортсмени трьох клубів змішаних єдиноборств – «ЕЛЕМЕНТ», «ЛЕГІОН», «НАЙТА».



Як зазначає тренер бійцівського клубу «Елемент», Сергій Ковирнов, його вихованиця Поліна Ковирнова здобула золото у ваговій категорії до 45 кг, а Христина Буднік виборола срібну нагороду у ваговій категорії до 40 кг.



Також срібним призером став Владислав Качковський у ваговій категорії до 50 кг.



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