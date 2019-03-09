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Антибіотики в Україні продаватимуть виключно за рецептом

Антибіотики в Україні продаватимуть виключно за рецептом
В Україні з 1 квітня 2022 року антибіотики відпускатимуть виключно за електронним рецептом.

Про це в Гаазі повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Комаріда в інтерв'ю Укрінформу.

"З першого квітня наступного року запроваджуємо відпуск антибіотиків виключно за електронним рецептом. І далі до кінця року ми плануємо розширити, щоб усі рецептурні лікарські засоби в Україні відпускалися виключно за електронним рецептом.

Ми повністю йдемо від паперових рецептів і переходимо виключно на електронні, які у нас показали себе дуже добре в рамках програми реімбурсації "Доступні ліки"... Ми хочемо встановити дієві механізми контролю за відпуском власне рецептурних лікарських засобів і починаємо, звісно, з антибіотиків для боротьби з антибіотикорезистентністю", - заявив посадовець.

Він також зазначив, що в Україні зараз розвивають фармацевтичне страхування.

"Це страхування на лікарські засоби: тобто, ти платиш певну суму щомісячних внесків і маєш на достатньо велику суму покриття вартості лікарських засобів, тому що у нас багато коштів пацієнти витрачають саме на лікарські засоби", - пояснив Комаріда.

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Теги: антибіотики, рецепт, Комаріда
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