В Україну завезли курятину із сальмонелою: де її продають





М’ясо поставили до “М’ясного торгового дому” (Київ) та “Ред Міт” (Запоріжжя). Усю продукцію продавці повинні вилучити з обігу. Виробник такої курятини – WCF Corp. Sp. z oo, Warszawa.



Зазначимо, це вже не перший випадок, коли в Україну завозять курятину із сальмонелою із Польщі. За правилами, коли в будь-якій із країн, куди постачалася продукція, знаходять сальмонелу, про це повідомляють усім, хто купував такі продукти.

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