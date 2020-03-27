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До України йде різке похолодання

До України йде різке похолодання
До кінця тижня в Україні очікується похолодання з морозом та мокрим снігом. Найхолодніше буде у Карпатах, а найтепліше на Півдні. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укргідрометцентру.

«Повітряні потоки все частіше будуть з північних широт, відповідно температурний фон, хоч і не стрімко, але поступово знижуватиметься, також час від часу йтимуть опади змішаної фази (дощ та мокрий сніг). Але наприкінці тижня, на вихідні, вже очікуємо на більш відчутне похолодання та невеликий сніг у більшості областей», – сказано в повідомленні.

Так, 14 грудня крім південного сходу та сходу, 15 грудня у південно-східній частині, 16 грудня у більшості областей невеликий дощ, на заході та півночі країни з мокрим снігом.

17-18 грудня невеликий (18 грудня у Карпатському регіоні помірний) сніг.

На дорогах західних областей ожеледиця, на північному сході країни місцями ожеледиця.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, в Карпатах, вночі 15 грудня у західних областях 2-7° морозу, на півдні країни вдень 4-7° тепла.

Нагадаємо, що у Луцьку сьогодні хмарна погода протримається увесь день.

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Теги: похолодання, прогноз погоди
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