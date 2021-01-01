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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
За добу 13 грудня в Україні:

◾️ зафіксували 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134);
◾️ 129 742 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.

Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 14 грудня.

Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження майже місяць.

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізували – 1 123 осіб;
◾️ летальних випадків – 387;
◾️ одужало – 27 130 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 3 570 448 осіб;
◾️ одужало – 3 233 009 осіб;
◾️ летальних випадків – 91 602;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 333 417.

В Україні за добу виявили 7283 нові випадки COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1066;
Вінницька область – 100;
Волинська область – 365;
Дніпропетровська область – 299;
Донецька область – 541;
Житомирська область – 37;
Закарпатська область – 273;
Запорізька область – 405;
Івано-Франківська область – 164;
Київська область – 374;
Кіровоградська область – 153;
Луганська область – 144;
Львівська область – 169;
Миколаївська область – 309;
Одеська область – 404;
Полтавська область – 751;
Рівненська область – 246;
Сумська область – 144;
Тернопільська область – 85;
Харківська область – 177;
Херсонська область – 21;
Хмельницька область – 234;
Черкаська область – 602;
Чернівецька область – 90;
Чернігівська область – 130.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика
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