Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 13 грудня в Україні:◾️ зафіксували 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134);◾️ 129 742 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримала 42 956 людей, повністю імунізовані – 86 786 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 14 грудня.Кількість тих, хто одужав за добу, значно перевищує число нових випадків зараження майже місяць.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 123 осіб;◾️ летальних випадків – 387;◾️ одужало – 27 130 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 570 448 осіб;◾️ одужало – 3 233 009 осіб;◾️ летальних випадків – 91 602;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 333 417.В Україні за добу виявили 7283 нові випадки COVID-19Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 174 401 людину, з них отримали першу дозу – 14 174 399 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 544 437 людей. Загалом проведено 26 718 836 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1066;Вінницька область – 100;Дніпропетровська область – 299;Донецька область – 541;Житомирська область – 37;Закарпатська область – 273;Запорізька область – 405;Івано-Франківська область – 164;Київська область – 374;Кіровоградська область – 153;Луганська область – 144;Львівська область – 169;Миколаївська область – 309;Одеська область – 404;Полтавська область – 751;Рівненська область – 246;Сумська область – 144;Тернопільська область – 85;Харківська область – 177;Херсонська область – 21;Хмельницька область – 234;Черкаська область – 602;Чернівецька область – 90;Чернігівська область – 130.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.