Курс валют у Луцьку на 14 грудня





Євро продають за 30,33.



Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.



Щодо польського злотого, то його продають за 6,50, а купують за 6,57.

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