Через ожеледицю злетів у кювет: на Волині рятувальники витягнули мікроавтобус. ВІДЕО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського ГУДСНС України у Волинській області о 20:47 прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди та за допомогою лебідки витягнули автівку та поставили її на проїжджу частину дороги.



Рятувальники закликають бути обачними та обережними на дорогах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 грудня ввечері на трасі поблизу села Раків Ліс, що у Камінь-Каширському районі, вантажний мікроавтобус через ожеледицю злетів у кювет.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського ГУДСНС України у Волинській області о 20:47 прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди та за допомогою лебідки витягнули автівку та поставили її на проїжджу частину дороги.Рятувальники закликають бути обачними та обережними на дорогах.

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