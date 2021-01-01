Через ожеледицю злетів у кювет: на Волині рятувальники витягнули мікроавтобус. ВІДЕО
Сьогодні, 09:25
14 грудня ввечері на трасі поблизу села Раків Ліс, що у Камінь-Каширському районі, вантажний мікроавтобус через ожеледицю злетів у кювет.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського ГУДСНС України у Волинській області о 20:47 прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди та за допомогою лебідки витягнули автівку та поставили її на проїжджу частину дороги.
Рятувальники закликають бути обачними та обережними на дорогах.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського ГУДСНС України у Волинській області о 20:47 прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди та за допомогою лебідки витягнули автівку та поставили її на проїжджу частину дороги.
Рятувальники закликають бути обачними та обережними на дорогах.
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