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Через ожеледицю злетів у кювет: на Волині рятувальники витягнули мікроавтобус. ВІДЕО

Через ожеледицю злетів у кювет: на Волині рятувальники витягнули мікроавтобус. ВІДЕО
14 грудня ввечері на трасі поблизу села Раків Ліс, що у Камінь-Каширському районі, вантажний мікроавтобус через ожеледицю злетів у кювет.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

Працівники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини з міста Каменя-Каширського ГУДСНС України у Волинській області о 20:47 прибули на місце дорожньо-транспортної пригоди та за допомогою лебідки витягнули автівку та поставили її на проїжджу частину дороги.

Рятувальники закликають бути обачними та обережними на дорогах.

Через ожеледицю злетів у кювет: на Волині рятувальники витягнули мікроавтобус. ВІДЕО

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Теги: Волинь, рятувальники, кювет, мікроавтобус
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