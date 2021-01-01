Коронавірус на Волині: 365 людей захворіли, 10 – померли

За минулу добу на Волині зареєстрували 365 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.– 292 хворих:Луцька ТГ – 230 хворихБоратинська ТГ – 16 хворихГородищенська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 3 хворихКіверцівська ТГ - 10 хворихОлицька ТГ – 5 хворихПідгайцівська ТГ – 20 хворихРожищенська ТГ – 3 хворихТорчинська ТГ – 3 хворихЦуманська ТГ – 1 хворий– 29 хворих:Затурцівська ТГ – 1 хворийІваничівська ТГ– 11 хворихЛитовезька ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 5 хворихПавлівська ТГ– 8 хворихПоромівська ТГ – 2 хворихУстилузька ТГ - 1 хворий– 9 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 5 хворихЛюбешівська ТГ – 4 хворих– 35 хворих:Вишнівська ТГ – 1 хворийДубечненська ТГ – 2 хворихКовельська ТГ – 11 хворихКолодяжненська ТГ – 1 хворийЛуківська ТГ – 2 хворихЛюблинецька ТГ- 2 хворихРівненська ТГ – 1 хворийСмідинська ТГ – 1 хворихСтаровижівська ТГ – 7 хворихТурійська ТГ – 7 хворихГоспіталізували – 42 хворих, 323 – лікується амбулаторно.Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 99 937 випадків.Одужали – 92 434 осіб (за останню добу – 1605).Летальних випадків (осіб) – 2087, з них за останню добу – 10:Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (3), Мар’янівська ТГ (1), Підгайціівська (1).Володимир-Волинський район – 4 випадки: Володимир-Волинська ТГ (2), Поромівська (1), Локачинській (1).Ковельський район – 1 випадок: в Забродівській ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежено 397920 осіб, за останню добу – 694 особи.За добу 13 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2892 щеплення. Першою дозою щепили 925 осіб та другою дозою – 1973 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 309 090 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 261 010 людей. Загалом провели 570 100 щеплень.