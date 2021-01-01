Коронавірус на Волині: 365 людей захворіли, 10 – померли
Сьогодні, 09:34
За минулу добу на Волині зареєстрували 365 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 292 хворих:
Луцька ТГ – 230 хворих
Боратинська ТГ – 16 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ - 10 хворих
Олицька ТГ – 5 хворих
Підгайцівська ТГ – 20 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 29 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 11 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ– 8 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ - 1 хворий
Камінь-Каширський район – 9 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Любешівська ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 35 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 11 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Луківська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ- 2 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 1 хворих
Старовижівська ТГ – 7 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Госпіталізували – 42 хворих, 323 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 99 937 випадків.
Одужали – 92 434 осіб (за останню добу – 1605).
Летальних випадків (осіб) – 2087, з них за останню добу – 10:
Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (3), Мар’янівська ТГ (1), Підгайціівська (1).
Володимир-Волинський район – 4 випадки: Володимир-Волинська ТГ (2), Поромівська (1), Локачинській (1).
Ковельський район – 1 випадок: в Забродівській ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 397920 осіб, за останню добу – 694 особи.
За добу 13 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2892 щеплення. Першою дозою щепили 925 осіб та другою дозою – 1973 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 309 090 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 261 010 людей. Загалом провели 570 100 щеплень.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 292 хворих:
Луцька ТГ – 230 хворих
Боратинська ТГ – 16 хворих
Городищенська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ - 10 хворих
Олицька ТГ – 5 хворих
Підгайцівська ТГ – 20 хворих
Рожищенська ТГ – 3 хворих
Торчинська ТГ – 3 хворих
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 29 хворих:
Затурцівська ТГ – 1 хворий
Іваничівська ТГ– 11 хворих
Литовезька ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 5 хворих
Павлівська ТГ– 8 хворих
Поромівська ТГ – 2 хворих
Устилузька ТГ - 1 хворий
Камінь-Каширський район – 9 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 5 хворих
Любешівська ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 35 хворих:
Вишнівська ТГ – 1 хворий
Дубечненська ТГ – 2 хворих
Ковельська ТГ – 11 хворих
Колодяжненська ТГ – 1 хворий
Луківська ТГ – 2 хворих
Люблинецька ТГ- 2 хворих
Рівненська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 1 хворих
Старовижівська ТГ – 7 хворих
Турійська ТГ – 7 хворих
Госпіталізували – 42 хворих, 323 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 14 грудня в області зареєстрували 99 937 випадків.
Одужали – 92 434 осіб (за останню добу – 1605).
Летальних випадків (осіб) – 2087, з них за останню добу – 10:
Луцький район – 5 випадків: Луцька ТГ (3), Мар’янівська ТГ (1), Підгайціівська (1).
Володимир-Волинський район – 4 випадки: Володимир-Волинська ТГ (2), Поромівська (1), Локачинській (1).
Ковельський район – 1 випадок: в Забродівській ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежено 397920 осіб, за останню добу – 694 особи.
За добу 13 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 2892 щеплення. Першою дозою щепили 925 осіб та другою дозою – 1973 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 309 090 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 261 010 людей. Загалом провели 570 100 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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