У Підгайцівській громаді запланували святкове дійство у день святого Миколая. ПРОГРАМА

Театралізоване дійство «В Підгаєцький рідний край поспішає Миколай» із подарунками та розвагами запланували у селі Підгайці у неділю 19 грудня 2021 року на головній площі біля сільської ради.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільської ради.З 14.00 до 19.00 у Будинку культури усі охочі зможуть взяти участь у різдвяних майстеркласах.О 16.00 на площі біля Підгайцівської сільської ради розпочнеться концертна програма з урочистим запаленням вогнів на новорічній ялинці, фаєршоу та дискотекою. Розважатиме гостей великий білий ведмедик.Усі діти, які завітають на свято, отримають подарунки від святого Миколая та зможуть зробити фото на згадку у фотозоні, облаштованій у Будинку культури.Запрошуємо усіх мешканців та гостей Підгайцівської громади на дійство, аби зарядитись святковим настроєм та гарно провести час.Захід буде проводитись із врахуванням карантинних вимог, тож просимо усіх учасників одягти маски, дотримуватись дистанції та користуватись антисептиками.Якщо відчуваєте симптоми застуди чи грипу, проведіть цей вечір вдома.