Вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:07
Зранку 14 грудня в коронавірусному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 91 пацієнт.
Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, 72 людини перебуває під високими потоками кисню, 7 – в реанімації, 3 – під апаратом ШВЛ. З усіх госпіталізованих 5 хворих – у критичному стані, 31 – у важкому. За минулу добу вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: 10 проти 2. Кисню видихали понад 2 тонни, залишалося 10 тонн кисню.
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Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.
За його словами, 72 людини перебуває під високими потоками кисню, 7 – в реанімації, 3 – під апаратом ШВЛ. З усіх госпіталізованих 5 хворих – у критичному стані, 31 – у важкому. За минулу добу вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: 10 проти 2. Кисню видихали понад 2 тонни, залишалося 10 тонн кисню.
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