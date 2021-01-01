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Вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах

Вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах
Зранку 14 грудня в коронавірусному стаціонарі Волинської обласної клінічної лікарні перебував 91 пацієнт.

Про це на своїй фейсбук-сторінці сторінці написав журналіст Андрій Гнатюк.

За його словами, 72 людини перебуває під високими потоками кисню, 7 – в реанімації, 3 – під апаратом ШВЛ. З усіх госпіталізованих 5 хворих – у критичному стані, 31 – у важкому. За минулу добу вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: 10 проти 2. Кисню видихали понад 2 тонни, залишалося 10 тонн кисню.

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Теги: Боголюби, ліжка, хворі, коронавірус
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