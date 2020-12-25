У Луцьку – ДТП: Mercedes в’їхав у авто патрульної поліції





Про це



Дорожньо-транспорта пригода трапилася 14 грудня після 9 години. Як зазначили свідки, службовий автомобіль правоохоронців стояв на світлофорі, коли у нього в’їхав Mercedes Sprinter.



Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно до них надходило повідомлення про ДТП за участю службового автомобіля.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Набережної та Ковельської Mercedes Sprinter в’їхав у автомобіль патрульної поліції.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспорта пригода трапилася 14 грудня після 9 години. Як зазначили свідки, службовий автомобіль правоохоронців стояв на світлофорі, коли у нього в’їхав Mercedes Sprinter.Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно до них надходило повідомлення про ДТП за участю службового автомобіля.

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