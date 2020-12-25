вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – ДТП: Mercedes в’їхав у авто патрульної поліції

У Луцьку – ДТП: Mercedes в’їхав у авто патрульної поліції
У Луцьку на перехресті вулиць Набережної та Ковельської Mercedes Sprinter в’їхав у автомобіль патрульної поліції.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспорта пригода трапилася 14 грудня після 9 години. Як зазначили свідки, службовий автомобіль правоохоронців стояв на світлофорі, коли у нього в’їхав Mercedes Sprinter.

Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно до них надходило повідомлення про ДТП за участю службового автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, Луцьк, авто, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
Сьогодні, 11:07
Жінці, яка у важкому стані після ДТП на Соборності, виділили 100 тисяч гривень з міського бюджету
Сьогодні, 10:46
У Луцьку – ДТП: Mercedes в’їхав у авто патрульної поліції
Сьогодні, 10:34
У Підгайцівській громаді запланували святкове дійство у день святого Миколая. ПРОГРАМА
Сьогодні, 10:30
Вп'ятеро більше виписаних, ніж госпіталізованих: ситуація в ковідному госпіталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:07
Схожі новини
Розшукують свідків ДТП у Луцьку, де легковик на зупинці збив хлопця Розшукують свідків ДТП у Луцьку, де легковик на зупинці збив хлопця
27 вересень, 11:45
У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО
25 грудень, 2020, 16:25
У Луцьку зіткнулися дві автівки У Луцьку зіткнулися дві автівки
01 грудень, 16:20
У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня У Луцьку зіткнулись дві автівки: в аварії постраждала неповнолітня
29 листопад, 13:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
Сьогодні, 11:37
 0
Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:28
 0
Зі скарбниці Луцька виділили 6 мільйонів на преміювання: кому і скільки виплатять
Сьогодні, 11:25
 0
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
Сьогодні, 11:20
 0
6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8