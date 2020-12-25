У Луцьку – ДТП: Mercedes в’їхав у авто патрульної поліції
Сьогодні, 10:34
У Луцьку на перехресті вулиць Набережної та Ковельської Mercedes Sprinter в’їхав у автомобіль патрульної поліції.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспорта пригода трапилася 14 грудня після 9 години. Як зазначили свідки, службовий автомобіль правоохоронців стояв на світлофорі, коли у нього в’їхав Mercedes Sprinter.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно до них надходило повідомлення про ДТП за участю службового автомобіля.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспорта пригода трапилася 14 грудня після 9 години. Як зазначили свідки, службовий автомобіль правоохоронців стояв на світлофорі, коли у нього в’їхав Mercedes Sprinter.
Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції, зазначивши, що дійсно до них надходило повідомлення про ДТП за участю службового автомобіля.
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