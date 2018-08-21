6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
Сьогодні, 11:07
6-річному лучанину Мачиброді Іллі терміново потрібні донори крові – чоловіки з групою 2+. Хлопчик – у реанімації.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці Благодійного фонту «З Богом у серці».
Ситуація вкрай важка. На день потрібно 6 донорів. Здати кров на тромбоконцентрат зможуть тільки чоловіки і лишень ті, хто вже хоча б раз був донором.
«Іллі всього 6 рочків! Він дуже хоче жити!» – йдеться у дописі.
Здавати кров можна на Волі, 47, на ім‘я – Мачиброда Ілля, що знаходиться у Волинській обласній дитячій лікарні, онкогематологічному відділенні.
Якщо виникнуть питання телефонуйте за номером 095 010 7221.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці Благодійного фонту «З Богом у серці».
Ситуація вкрай важка. На день потрібно 6 донорів. Здати кров на тромбоконцентрат зможуть тільки чоловіки і лишень ті, хто вже хоча б раз був донором.
«Іллі всього 6 рочків! Він дуже хоче жити!» – йдеться у дописі.
Здавати кров можна на Волі, 47, на ім‘я – Мачиброда Ілля, що знаходиться у Волинській обласній дитячій лікарні, онкогематологічному відділенні.
Якщо виникнуть питання телефонуйте за номером 095 010 7221.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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