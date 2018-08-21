6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації

Мачиброді Іллі терміново потрібні донори крові – чоловіки з групою 2+. Хлопчик – у реанімації.



Про це йдеться на фейсбук-сторінці Благодійного фонту



Ситуація вкрай важка. На день потрібно 6 донорів.



«Іллі всього 6 рочків! Він дуже хоче жити!» – йдеться у дописі.



Здавати кров можна на Волі, 47, на ім‘я – Мачиброда Ілля, що знаходиться у Волинській обласній дитячій лікарні, онкогематологічному відділенні.



Якщо виникнуть питання телефонуйте за номером 095 010 7221.

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