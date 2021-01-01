Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
Сьогодні, 11:20
Про крадіжку учора, 13 грудня, поліцію повідомила родичка потерпілого, 53-річна жителька Ковельського району.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З’ясувалося, що у листопаді злодій через вікно проник до будинку та викрав мобільний телефон і срібні прикраси.
Співробітники відділу кримінальної поліції Ковеля оперативно встановили, що злочин скоїла 25-річна жителька Ковельського району.
До слова, зловмисниця у минулому вже притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.
Частину викраденого майна поліцейські вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
З’ясувалося, що у листопаді злодій через вікно проник до будинку та викрав мобільний телефон і срібні прикраси.
Співробітники відділу кримінальної поліції Ковеля оперативно встановили, що злочин скоїла 25-річна жителька Ковельського району.
До слова, зловмисниця у минулому вже притягувалась до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки.
Частину викраденого майна поліцейські вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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