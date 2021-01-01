Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:28
13 грудня, близько другої ночі, 17-річний мешканець Камінь-Каширського району, керуючи мотоциклом GEON 200 у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню обстановку та злетів у кювет.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Студент травмувався, його госпіталізували у хірургічне відділення.
У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Студент травмувався, його госпіталізували у хірургічне відділення.
У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
Сьогодні, 11:37
Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:28
Медіа