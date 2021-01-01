вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст

Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
13 грудня, близько другої ночі, 17-річний мешканець Камінь-Каширського району, керуючи мотоциклом GEON 200 у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню обстановку та злетів у кювет.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Студент травмувався, його госпіталізували у хірургічне відділення.

У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Камінь-Каширський, мотоцикліст, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
Сьогодні, 11:37
Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:28
Зі скарбниці Луцька виділили 6 мільйонів на преміювання: кому і скільки виплатять
Сьогодні, 11:25
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
Сьогодні, 11:20
6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО Волинські рятувальники «вирізали» двох пасажирів з деформованого після ДТП мікроавтобуса. ФОТО
02 грудень, 10:39
На Волині покарали водія, який збив на узбіччі велосипедиста На Волині покарали водія, який збив на узбіччі велосипедиста
14 листопад, 17:21
Під час ДТП на Волині конструкціями затисло водія та пасажира Під час ДТП на Волині конструкціями затисло водія та пасажира
22 жовтень, 16:08
На Волині авто зіткнулось з мотоциклом: є постраждалий На Волині авто зіткнулось з мотоциклом: є постраждалий
04 жовтень, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
Сьогодні, 11:37
 0
Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:28
 0
Зі скарбниці Луцька виділили 6 мільйонів на преміювання: кому і скільки виплатять
Сьогодні, 11:25
 0
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
Сьогодні, 11:20
 0
6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8