Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Студент травмувався, його госпіталізували у хірургічне відділення.



У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 грудня, близько другої ночі, 17-річний мешканець Камінь-Каширського району, керуючи мотоциклом GEON 200 у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожню обстановку та злетів у кювет.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Студент травмувався, його госпіталізували у хірургічне відділення.У поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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