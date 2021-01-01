На Волині перекинулась автівка, є постраждалі





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



58-річний водій автомобіля Renault Trafic не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.



Тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів транспортного засобу – 31-річна лучанка та 33-річний житель села Мстишин. Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 грудня близько 18 години дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням Маневичі-Ківерці-Луцьк, між містом Ківерці та селом Сокиричі.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.58-річний водій автомобіля Renault Trafic не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.Тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів транспортного засобу – 31-річна лучанка та 33-річний житель села Мстишин. Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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