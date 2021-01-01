вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині перекинулась автівка, є постраждалі

На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
13 грудня близько 18 години дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням Маневичі-Ківерці-Луцьк, між містом Ківерці та селом Сокиричі.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

58-річний водій автомобіля Renault Trafic не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.

Тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів транспортного засобу – 31-річна лучанка та 33-річний житель села Мстишин. Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, автівка, Волинь, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
Сьогодні, 11:37
Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:28
Зі скарбниці Луцька виділили 6 мільйонів на преміювання: кому і скільки виплатять
Сьогодні, 11:25
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
Сьогодні, 11:20
6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
На Волині мотоцикл злетів у кювет та врізався у дерево: постраждалі – у лікарні На Волині мотоцикл злетів у кювет та врізався у дерево: постраждалі – у лікарні
25 жовтень, 11:26
На Волині зіткнулися маршрутка та бус: одного пасажира вирізали рятувальники. ФОТО На Волині зіткнулися маршрутка та бус: одного пасажира вирізали рятувальники. ФОТО
09 жовтень, 14:31
На Волині водій з’їхав у кювет: постраждала 6-річна дівчинка На Волині водій з’їхав у кювет: постраждала 6-річна дівчинка
27 вересень, 10:31
Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО Аварія на Горохівщині: серед потерпілих – немовля. ФОТО
19 травень, 11:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
Сьогодні, 11:37
 0
Злетів у кювет: на Волині у ДТП потрапив 17-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:28
 0
Зі скарбниці Луцька виділили 6 мільйонів на преміювання: кому і скільки виплатять
Сьогодні, 11:25
 0
Викрала мобільний телефон і срібні прикраси: на Волині спіймали злодійку
Сьогодні, 11:20
 0
6-річному лучанину терміново потрібні донори крові: дитина – у реанімації
Сьогодні, 11:07
 0
Медіа
відео
1/8