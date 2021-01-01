На Волині перекинулась автівка, є постраждалі
Сьогодні, 11:37
13 грудня близько 18 години дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі сполученням Маневичі-Ківерці-Луцьк, між містом Ківерці та селом Сокиричі.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
58-річний водій автомобіля Renault Trafic не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
Тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів транспортного засобу – 31-річна лучанка та 33-річний житель села Мстишин. Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
58-річний водій автомобіля Renault Trafic не впорався із керуванням та з’їхав у кювет.
Тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів транспортного засобу – 31-річна лучанка та 33-річний житель села Мстишин. Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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