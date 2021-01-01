Скільки волинян вакцинувалися від дифтерії

У 2021 році, за даними на 1 листопада у Волинській області, від дифтерії вакцинувалися лише 35,7% дорослих.Про це інформують у пресслужбі ЦГЗ України.Серед дітей рівень охоплення щепленнями теж невтішний: 70,0% дітей до 1 отримали необхідні 3 дози вакцини, 68,3% дітей у 18 місяців, 67,6% дітей у 6 років, 74,7% дітей у 16 років.За таких умов можливий ризик виникнення спалаху. Ця недуга поширена в усьому світі. Підйом захворюваності, як правило, реєструють в осінньо-зимовий період.Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом, факторами передачі також можуть бути предмети побуту (посуд, іграшки).