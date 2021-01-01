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В Україні прогнозують повторний спалах COVID-19: на Волині ситуація критична

В Україні прогнозують повторний спалах COVID-19: на Волині ситуація критична
В Україні може статися спалах, зокрема, через низький рівень вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час онлайн-брифінгу, пише ТСН.

Він пояснив, що наразі в країнах Європи фіксується найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на COVID-19. І, за його словами, у деяких державах COVID-ситуація почала покращуватись, натомість в інших погіршується.

"Це є прямою загрозою для України. Може початись повторний спалах і найбільший ризик серед регіонів України - це західна частина", - заявив фахівець.

Експерт попереджає, що в Україні може статися спалах через низький рівень вакцинації проти коронавірусу. Крім того, дві області, Закарпатська та Волинська, мають потенційно критичну ситуацію.

"Є два регіони, в яких є потенційно критична ситуації, яка може розгортатись. Закарпатська область - єдиний регіон, який перевищує рівень госпіталізації. Але поки що ми не говоримо про критичну ситуації в області, чи спалах. Волинська область має подвійну загрозу. Захворюваність на 100 населення - вдвічі більше за середній рівень в Україні. Але виявлення є одним з найменших. Кожен третій з підтвердженним тестом", - уточнив Ганиченко.

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Теги: спалах коронавірусу, Україна, Волинь
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