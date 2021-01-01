«єПідтримка»: як записатися і отримати тисячу за вакцинацію. ІНСТРУКЦІЯ









У перший же день до державної програми "єПідтримка" звернулося майже мільйон охочих отримати свою тисячу за вакцинацію українців. Через це в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), яка забезпечує увесь електронний документообіг та обмін даними в медичній галузі країни, стався технічний збій.



Громадяни нарікали на неможливість генерації COVID-сертифікатів у "Дії". Увечері функція була відновлена і подати запит на отримання коштів стало реальніше.



Для цього, окрім зеленого сертифікату, необхідно мати оформлену спеціальну картку "єПідтримка", відкриту в одному з банків-партнерів.



Щоб подати запит потрібно виконати низку послідовних дій:



• увійдіть у застосунок “Дія” та авторизуйтеся;

• переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія";

• зайдіть до розділу Послуги та виберіть пункт єПідтримка.

• виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.



Гроші за повну вакцинацію від коронавірусу поки отримають лише ті, хто попередньо записався на тестування бетаверсії. Витратити тисячу гривень можна буде в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку - не вийде.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 13 грудня, стартувало тестування проєкту "єПідтримка", за допомогою якого вакциновані громадяни зможуть отримати через застосунок “Дія” 1000 гривень матеріальної допомоги. ТСН.ua нагадує інструкцію, як подати запит на виплату, та пояснює, чому не всім українцям це одразу вдавалося зробити.У перший же день до державної програми "єПідтримка" звернулося майже мільйон охочих отримати свою тисячу за вакцинацію українців. Через це в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ), яка забезпечує увесь електронний документообіг та обмін даними в медичній галузі країни, стався технічний збій.Громадяни нарікали на неможливість генерації COVID-сертифікатів у "Дії". Увечері функція була відновлена і подати запит на отримання коштів стало реальніше.Для цього, окрім зеленого сертифікату, необхідно мати оформлену спеціальну картку "єПідтримка", відкриту в одному з банків-партнерів.Щоб подати запит потрібно виконати низку послідовних дій:• увійдіть у застосунок “Дія” та авторизуйтеся;• переконайтеся, що у вас є "зелений" сертифікат у застосунку "Дія";• зайдіть до розділу Послуги та виберіть пункт єПідтримка.• виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на надходження грошей.Гроші за повну вакцинацію від коронавірусу поки отримають лише ті, хто попередньо записався на тестування бетаверсії. Витратити тисячу гривень можна буде в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки "Укрзалізниці" та внутрішні авіарейси. Також можна придбати квитки на концерти. Зняти гроші готівкою або переказати на іншу картку - не вийде.

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