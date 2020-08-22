За добу на Волині поліцейські виявили майже 30 порушників карантинних вимог

Минулої доби, 13 грудня, поліцейські провели 26 рейдів та перевірили 217 суб’єктів господарювання щодо контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів та маскового режиму.Про це інформує пресслужба поліції Волині.Під час перевірок співробітники поліції склали 28 адмінпротоколів за ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.З 8 листопада на території області введено «червоний» рівень епіднебезпеки. За цей час поліцейські виявили та склали 1235 протоколів за ст. 44-3 КУпАП. З них – 40 протоколів за ч.1 ст. 44-3 КУпАП, 1195 – за ч.2 ст. 44-3 (перебування в громадських будинках, громадському транспорті під час дії карантину без захисних масок) КУпАП.Упродовж року слідчі та дізнавачі розслідували 74 кримінальних проваджень за 253 фактами щодо підробки результатів ПЛР-тестів, довідок про щеплення від COVID-19, міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів. З них скеровано до суду 52 кримінальних провадження по 219 епізоду.