В Україні з наступного тижня очікують до 18 градусів морозу

В Україну прийде серйозне похолодання.Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook синоптик"Температура повітря у вівторок- середу-четвер (21-23 грудня) у нічні години може опускатися до -12-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу 5-10 градусів. Завтра, 15-го грудня, в Україні температура повітря впродовж дня буде близько нуля, від -2 до +2 градусів. Найближчої ночі лише в західних областях поморозить повітря, - 4-10 градусів", - повідомила вона.Сніг випаде в Карпатах та подекуди в навкологірських областях. Дощ та мокрий сніг очікуються у середу на Півдні України (окрім Запоріжжя), місцями у центральних областях.У південній частині України та на Донеччині вітер буде рвучким, часом до штормових поривів.У Києві 15-го грудня погода передбачається вогкою, але без суттєвих опадів. Температура повітря коливатиметься поблизу нуля.У столиці також наступного тижня очікується серйозне похолодання, особливо в середині тижня, вночі до -8-14, вдень до -3-7 градусів.