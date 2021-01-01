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На Волині поліція розшукує злодійку

На Волині поліція розшукує злодійку
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження жительки Нововолинська Каневської Патріції Віталіївни, 1998-го р.н.

Про це пише БУГ.

Як повідомили у поліції, жінка переховується від суду за вчинення крадіжок майна громадян.

У випадку отримання інформації про можливе місце перебування розшукуваної просять повідомити за телефонами 0931271036, 102.

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Теги: розшук, поліція, злодійка, Волинь
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