На Волині поліція розшукує злодійку

Каневської Патріції Віталіївни, 1998-го р.н.



Про це пише



Як повідомили у поліції, жінка переховується від суду за вчинення крадіжок майна громадян.



У випадку отримання інформації про можливе місце перебування розшукуваної просять повідомити за телефонами 0931271036, 102.

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