На Волині поліція розшукує злодійку
Сьогодні, 13:29
Правоохоронці встановлюють місцезнаходження жительки Нововолинська Каневської Патріції Віталіївни, 1998-го р.н.
Про це пише БУГ.
Як повідомили у поліції, жінка переховується від суду за вчинення крадіжок майна громадян.
У випадку отримання інформації про можливе місце перебування розшукуваної просять повідомити за телефонами 0931271036, 102.
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Про це пише БУГ.
Як повідомили у поліції, жінка переховується від суду за вчинення крадіжок майна громадян.
У випадку отримання інформації про можливе місце перебування розшукуваної просять повідомити за телефонами 0931271036, 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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