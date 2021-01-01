Вчителька з Волині отримала спортінвентар від братів Кличків

Ірина Козачок успішно закінчила навчання для вчителів фізичного виховання «Посилка успіху» від Klitschko Foundation. Вдало реалізувавши свій локальний проєкт, вона змогла обійти сотні педагогів із різних куточків України та виграти спортивний інвентар для занять у своїй школі.



Про це повідомляє видання



Ірина Василівна ще молода, але вже досвідчена спортвихователька. Родом із Брониці, після заміжжя прийшла працювати у Воєгощанський ліцей. І хоча має п’ять років трудового стажу, у повній мірі пропрацювала тут лише два з них (адже була у декретній відпустці). Та навіть за цей час вона дуже швидко завоювала серця вихованців і колективу, до того ж жінка – активістка та новаторка.



«У наших школах не надто розвинена спортивна інфраструктура та бракує інвентарю. Діти часто не мотивовані відвідувати заняття з фізичного виховання: обмаль модернізованого обладнання, а методи викладання застарілі, без цікавих ігор та вправ. Тож, побачивши оголошення про цей проєкт в одній із вайбер-груп, одразу вирішила взяти участь. Адже тут, насамперед, можна було навчитися трансформуванню своїх уроків у ефективніші та креативніші, обмінятися досвідом», — пояснює Ірина Василівна.



Загалом на конкурс надійшла 551 анкета від вчителів із різних регіонів України. Але до навчання на проєкті допустили лише 150 з них. Серед переможців відбору опинилася й Ірина Козачок.



«Із нашої громади представників більше не було. З Волині, окрім мене, взагалі взяли участь лише двоє вчителів — із Ковельського району та Любешівщини. Захід проходив у діджитал-просторі Impactum з такими форматами, як відео, подкасти, дискусії, Zoom-дзвінки, віжуал-бокси. Із 6 вересня вродовж місяця тривав лекційний онлайн-курс. Було чимало відомих спікерів. Мені особисто імпонувала Лала Зінкевич, котра розповідала про ази протидії гендерної дискримінації в спорті. Сьогодні це дуже актуально. Ми мали також зустріч із послом США, котрий представляв спонсора програми», — ділиться враженнями жінка.



По завершенню навчання кожен учасник реалізовував локальний проєкт, який складався із двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична — це проведення лекції для учнів на одну із запропонованих тем, і практична — спортивні змагання. У Воєгощанському ліцеї учні охоче взяли участь у зйомках відповідних відеороликів. Монтажем займалась сама ж Ірина Василівна.



«Навіть не очікувала, що наші роботи так високо оцінять і ми виграємо «пакунок успіху». Нам надійшов презент із дванадцятьма сучасними м’ячами: по чотири футбольні, волейбольні та баскетбольні. А для наставника — спортивна кепка, футболка та жилетка», — тішиться здобутками вчителька.



«Це хороша платформа для педагогів, які прагнуть покращити свій рівень професійної підготовки і модернізувати власні уроки фізичного виховання. Окрім того, можна отримати дороговартісний інвентар для занять. Думаю, наступного року від нашого району кількість учасників зросте. Хоча, ймовірно, формат проєкту також зміниться. Але, у кожному разі, варто наважитися зробити маленький крок до мрії, бо він може подарувати великі можливості надалі», — підсумувала Ірина Козачок.



Іванна Гайдучик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викладачка Воєгощанського ліцею, що на Камінь-Каширщині,успішно закінчила навчання для вчителів фізичного виховання «Посилка успіху» від Klitschko Foundation. Вдало реалізувавши свій локальний проєкт, вона змогла обійти сотні педагогів із різних куточків України та виграти спортивний інвентар для занять у своїй школі.Про це повідомляє видання "Полісся" Ірина Василівна ще молода, але вже досвідчена спортвихователька. Родом із Брониці, після заміжжя прийшла працювати у Воєгощанський ліцей. І хоча має п’ять років трудового стажу, у повній мірі пропрацювала тут лише два з них (адже була у декретній відпустці). Та навіть за цей час вона дуже швидко завоювала серця вихованців і колективу, до того ж жінка – активістка та новаторка.«У наших школах не надто розвинена спортивна інфраструктура та бракує інвентарю. Діти часто не мотивовані відвідувати заняття з фізичного виховання: обмаль модернізованого обладнання, а методи викладання застарілі, без цікавих ігор та вправ. Тож, побачивши оголошення про цей проєкт в одній із вайбер-груп, одразу вирішила взяти участь. Адже тут, насамперед, можна було навчитися трансформуванню своїх уроків у ефективніші та креативніші, обмінятися досвідом», — пояснює Ірина Василівна.Загалом на конкурс надійшла 551 анкета від вчителів із різних регіонів України. Але до навчання на проєкті допустили лише 150 з них. Серед переможців відбору опинилася й Ірина Козачок.«Із нашої громади представників більше не було. З Волині, окрім мене, взагалі взяли участь лише двоє вчителів — із Ковельського району та Любешівщини. Захід проходив у діджитал-просторі Impactum з такими форматами, як відео, подкасти, дискусії, Zoom-дзвінки, віжуал-бокси. Із 6 вересня вродовж місяця тривав лекційний онлайн-курс. Було чимало відомих спікерів. Мені особисто імпонувала, котра розповідала про ази протидії гендерної дискримінації в спорті. Сьогодні це дуже актуально. Ми мали також зустріч із послом США, котрий представляв спонсора програми», — ділиться враженнями жінка.По завершенню навчання кожен учасник реалізовував локальний проєкт, який складався із двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична — це проведення лекції для учнів на одну із запропонованих тем, і практична — спортивні змагання. У Воєгощанському ліцеї учні охоче взяли участь у зйомках відповідних відеороликів. Монтажем займалась сама ж Ірина Василівна.«Навіть не очікувала, що наші роботи так високо оцінять і ми виграємо «пакунок успіху». Нам надійшов презент із дванадцятьма сучасними м’ячами: по чотири футбольні, волейбольні та баскетбольні. А для наставника — спортивна кепка, футболка та жилетка», — тішиться здобутками вчителька.«Це хороша платформа для педагогів, які прагнуть покращити свій рівень професійної підготовки і модернізувати власні уроки фізичного виховання. Окрім того, можна отримати дороговартісний інвентар для занять. Думаю, наступного року від нашого району кількість учасників зросте. Хоча, ймовірно, формат проєкту також зміниться. Але, у кожному разі, варто наважитися зробити маленький крок до мрії, бо він може подарувати великі можливості надалі», — підсумувала Ірина Козачок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію