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На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО

На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
14-го грудня на вулиці Героїв АТО у Нововолинську загорівся автомобіль марки «‎Фольксваген Пассат».

Загоряння сталось в моторному відсіку транспортного засобу, повідомили БУГу рятувальники.

На місце події прибув склад 5 пожежно-рятувальної частини.

Вогонь був оперативно усунений, потерпілих немає.

На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО

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Теги: Волинь, пожежа, автомобіль, Нововолинськ
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