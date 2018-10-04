На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
Сьогодні, 14:10
14-го грудня на вулиці Героїв АТО у Нововолинську загорівся автомобіль марки «Фольксваген Пассат».
Загоряння сталось в моторному відсіку транспортного засобу, повідомили БУГу рятувальники.
На місце події прибув склад 5 пожежно-рятувальної частини.
Вогонь був оперативно усунений, потерпілих немає.
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Загоряння сталось в моторному відсіку транспортного засобу, повідомили БУГу рятувальники.
На місце події прибув склад 5 пожежно-рятувальної частини.
Вогонь був оперативно усунений, потерпілих немає.
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