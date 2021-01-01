У Львові медики вперше заморозили серце пацієнта, щоб його врятувати





Про це у Олег Самчук.



Медики зазначив, що новий вид лікування називається кріоабляція. Під час неї в серце пацієнта ввели рідкий азот, температура якого становила мінус 60 градусів. Саме низька температура "вбила" хворі ділянки серця. Пацієнтом, якому вперше у Львові провели таку операцію став 62-річний чоловік.



"Миготливав аритмія - головна причина виникнення ішемічних інсультів. За неї в передсердя іде імпульс, який змушує стінки неконтрольовано скорочуватися: 400-500 разів на хвилину за норми - 50-60! Ризик виникнення тромбів в такому стані зростає в 5 разів, а відповідно в 5 разів вищий ризик виникнення інсультів", - наголосив Олег Самчук.



Лікар додав, що в Україні з цією недугою змушені жити 800 тис. пацієнтів. Ця хвороба не лікується медикаментами: ліки хіба розріджують кров, щоб мінімізувати виникнення тромбу.



"Тепер завдяки кріоабляціям у нас з’явилася змога заморожувати ділянки передсерця, щоб вони не пропускали до відділів серця хаотичні імпульси. Шанси одужати після такого втручання - 90%. Першим цей шанс отримав львів’янин, який хворів із 2018 року. Його ситуація особлива: чоловік не міг пити кроворозріджувальних, бо має лише одну нирку. Перед операцією стан пацієнта уже був вкрай важким, напади повторювалися по кілька разів на добу. Йому загрожував інсульт", - пояснив Олег Самчук.



Медик додав, що у Львові провели вже 3 успішних кріоабляцій.



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