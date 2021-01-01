Де у Луцьку не буде світла завтра, 15 грудня





Про це інформує пресслужба Луцькради.



Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:



з 10:00 до 16:00 - вул. Січових стрільців, вул. Світла, вул. Козацької слави, вул. Прилуцька (с. Зміїнець);



з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, 2-48, 1 (частково).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 15 грудня, у Луцьку не буде світла.Про це інформує пресслужба Луцькради.Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:з 10:00 до 16:00 - вул. Січових стрільців, вул. Світла, вул. Козацької слави, вул. Прилуцька (с. Зміїнець);з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, 2-48, 1 (частково).

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