Де у Луцьку не буде світла завтра, 15 грудня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт, у середу, 15 грудня, у Луцьку не буде світла.
Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Січових стрільців, вул. Світла, вул. Козацької слави, вул. Прилуцька (с. Зміїнець);
з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, 2-48, 1 (частково).
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Про це інформує пресслужба Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 10:00 до 16:00 - вул. Січових стрільців, вул. Світла, вул. Козацької слави, вул. Прилуцька (с. Зміїнець);
з 13:30 до 17:00 - вул. Станіславського, 2-48, 1 (частково).
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