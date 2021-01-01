На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
Сьогодні, 15:47
Новий дитсадок у селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району розпочали зводити наприкінці осені 2021 року. До першого снігу підрядна організація встигла закласти фундамент та запустила роботи із його утеплення та гідроізоляції.
Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської сільради.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь проінспектував хід робіт на будівельному майданчику та зазначив, що доки у громаді чекають остаточного вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку, роботи розпочали коштом місцевого бюджету.
Для цих потреб у нинішньому році заклали 8 мільйонів гривень.
«За підсумками засідання Волинської регіональної комісії, яка відбулася 24 листопада 2021 р., дитячий садок у селі Струмівка, за результатами голосування, набрав найбільшу кількість балів та потрапив у попередній перелік проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році. МИ розраховуємо, що у наступному році вдасться залучити кошти з бюджету держави, аби виконати основну частину робіт та завершити будівництво до кінця 2023 року», - зазначив посадовець.
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Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської сільради.
Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь проінспектував хід робіт на будівельному майданчику та зазначив, що доки у громаді чекають остаточного вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку, роботи розпочали коштом місцевого бюджету.
Для цих потреб у нинішньому році заклали 8 мільйонів гривень.
«За підсумками засідання Волинської регіональної комісії, яка відбулася 24 листопада 2021 р., дитячий садок у селі Струмівка, за результатами голосування, набрав найбільшу кількість балів та потрапив у попередній перелік проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році. МИ розраховуємо, що у наступному році вдасться залучити кошти з бюджету держави, аби виконати основну частину робіт та завершити будівництво до кінця 2023 року», - зазначив посадовець.
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