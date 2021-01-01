На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО

Новий дитсадок у селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району розпочали зводити наприкінці осені 2021 року. До першого снігу підрядна організація встигла закласти фундамент та запустила роботи із його утеплення та гідроізоляції.Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської сільради.Заступник Підгайцівського сільського головипроінспектував хід робіт на будівельному майданчику та зазначив, що доки у громаді чекають остаточного вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку, роботи розпочали коштом місцевого бюджету.Для цих потреб у нинішньому році заклали 8 мільйонів гривень.«За підсумками засідання Волинської регіональної комісії, яка відбулася 24 листопада 2021 р., дитячий садок у селі Струмівка, за результатами голосування, набрав найбільшу кількість балів та потрапив у попередній перелік проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році. МИ розраховуємо, що у наступному році вдасться залучити кошти з бюджету держави, аби виконати основну частину робіт та завершити будівництво до кінця 2023 року», - зазначив посадовець.