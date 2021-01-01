вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО

На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
Новий дитсадок у селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району розпочали зводити наприкінці осені 2021 року. До першого снігу підрядна організація встигла закласти фундамент та запустила роботи із його утеплення та гідроізоляції.

Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської сільради.

Заступник Підгайцівського сільського голови Леонід Гроголь проінспектував хід робіт на будівельному майданчику та зазначив, що доки у громаді чекають остаточного вердикту Уряду щодо фінансування будівництва дошкільного навчального закладу за кошти Державного фонду регіонального розвитку, роботи розпочали коштом місцевого бюджету.

Для цих потреб у нинішньому році заклали 8 мільйонів гривень.

«За підсумками засідання Волинської регіональної комісії, яка відбулася 24 листопада 2021 р., дитячий садок у селі Струмівка, за результатами голосування, набрав найбільшу кількість балів та потрапив у попередній перелік проєктів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР у 2022 році. МИ розраховуємо, що у наступному році вдасться залучити кошти з бюджету держави, аби виконати основну частину робіт та завершити будівництво до кінця 2023 року», - зазначив посадовець.
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Струмівка, дитсадок, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За добу на Волині поліцейські виявили майже 30 порушників карантинних вимог
Сьогодні, 16:18
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
Сьогодні, 15:47
У луцькому виші навчатимуть індустрії моди
Сьогодні, 15:26
У Львові медики вперше заморозили серце пацієнта, щоб його врятувати
Сьогодні, 15:10
Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Повідомили, коли відремонтують напівзруйнований дитсадок у Чарукові. ВІДЕО Повідомили, коли відремонтують напівзруйнований дитсадок у Чарукові. ВІДЕО
06 жовтень, 10:18
У Вишневі розпочали капітальний ремонт дитсадка. ФОТО У Вишневі розпочали капітальний ремонт дитсадка. ФОТО
22 вересень, 13:00
Хто виграв аукціон на будівництво нового дитсадка у Струмівці Хто виграв аукціон на будівництво нового дитсадка у Струмівці
08 вересень, 16:12
У кількох луцьких дитсадках відремонтують пральні У кількох луцьких дитсадках відремонтують пральні
26 липень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині поліцейські виявили майже 30 порушників карантинних вимог
Сьогодні, 16:18
 0
На якому етапі будівництво нового дитсадка у Струмівці. ФОТО
Сьогодні, 15:47
 0
У луцькому виші навчатимуть індустрії моди
Сьогодні, 15:26
 0
У Львові медики вперше заморозили серце пацієнта, щоб його врятувати
Сьогодні, 15:10
 0
Одна школа на Волині – на дистанційному навчанні через спалах ковіду
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8