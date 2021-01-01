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Не спить, щоб не погас вогонь: вражаюча історія одинокої бабусі, яка живе в полі на Старовижівщині

Не спить, щоб не погас вогонь: вражаюча історія одинокої бабусі, яка живе в полі на Старовижівщині
Волонтери з Луцька Настя Рудик та Олександр Слобода побували у селі Кримне Старовижівського району. Поблизу нього в полі без світла та цивілізації живе одинока 85-річна бабуся, історія якої не залишить байдужим нікого.

Відео оприлюднили на YouTube-каналі «Рожева душа».

До житла бабусі навіть немає дороги, тому волонтерів завезли туди на тракторі з прицепом. У хаті старенької настільки холодно, що вона сидить у кількох кожухах: мерзнуть ноги, спина. Їжу вона тримає у ящику, має кусень ковбаси, трохи жиру, який дав хтось з місцевих, молоко.

Настя Рудик привезла бабусі хліб, ковбасу, рибу, м’ясо, молоко, йогурти, солодощі, печиво – продукти, які не треба готувати, бо бабуся просто не має можливості це робити. Старенька дякує і каже, що це Господь дає їй таких добрих людей, адже вона щодня молиться і просить у нього допомоги.
Не спить, щоб не погас вогонь: вражаюча історія одинокої бабусі, яка живе в полі на Старовижівщині

Аби зігрітися, вона з самого ранку топить піч, а вночі не спить, щоб вогонь не погас.

«Років 4 вже не можна спати. Лежу, накриюся, щось навіть сниться», - каже бабуся.

Кожен день бабусі розпочинається з того, що вона протоплює стареньку хату, молиться Богу (бабуся має три Євангелії), їсть, кормить трьох песиків і дивиться за вогнем. Вона розповіла, що хотіла б зробити плиту, щоб мати можливіть приготувати їсти. У стелі будинку і у дверях є великі щілини, які старенька не має коштів залатати. Світла у будинку не було ніколи, бабуся світить лампою.
Не спить, щоб не погас вогонь: вражаюча історія одинокої бабусі, яка живе в полі на Старовижівщині

Соціальний працівник Антоніна навідує бабусю, привозить їй продукти, носить дрова і навіть кормить худобу.

Вона розповіла, що у цьому будинку бабуся жила не завжди, адже її прихисток колись знищила пожежа.

«Плита була навулиці, я під плитою зимою в сніг лягала одягнута ввечері і спала. І мені не було так холодно, як тепер», - розповідає бабуся.

Родини у неї немає, тому допомоги чекати нема від кого. Попри це все бабуся не втрачає оптимізму, не жаліється на таку долю.

Волонтери збирають кошти, аби купити старенькій усе необхідне і просять долучитися усіх небайдужих.

Карта ПриватБанку: 4731 2196 4179 6028 (Рудик А.І)


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Теги: Кримне, волонтери, допомога, бабуся
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Коментарі 2
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в кожному селі є повно покинутих будинків, де ніхто не живе. Невже сільська рада не може її переселити, щоб хоч тепло було?
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Ви не розумієте, що означає переселити самотню 80-річну сільську людину в покинутий будинок. Це те саме, що в полі.
Її треба в будинок самотніх для догляду. Так 100%, що вона сама не хоче.
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