Не спить, щоб не погас вогонь: вражаюча історія одинокої бабусі, яка живе в полі на Старовижівщині

Волонтери з Луцькатапобували у селі Кримне Старовижівського району. Поблизу нього в полі без світла та цивілізації живе одинока 85-річна бабуся, історія якої не залишить байдужим нікого.Відео оприлюднили на YouTube-каналі «Рожева душа».До житла бабусі навіть немає дороги, тому волонтерів завезли туди на тракторі з прицепом. У хаті старенької настільки холодно, що вона сидить у кількох кожухах: мерзнуть ноги, спина. Їжу вона тримає у ящику, має кусень ковбаси, трохи жиру, який дав хтось з місцевих, молоко.Настя Рудик привезла бабусі хліб, ковбасу, рибу, м’ясо, молоко, йогурти, солодощі, печиво – продукти, які не треба готувати, бо бабуся просто не має можливості це робити. Старенька дякує і каже, що це Господь дає їй таких добрих людей, адже вона щодня молиться і просить у нього допомоги.Аби зігрітися, вона з самого ранку топить піч, а вночі не спить, щоб вогонь не погас.«Років 4 вже не можна спати. Лежу, накриюся, щось навіть сниться», - каже бабуся.Кожен день бабусі розпочинається з того, що вона протоплює стареньку хату, молиться Богу (бабуся має три Євангелії), їсть, кормить трьох песиків і дивиться за вогнем. Вона розповіла, що хотіла б зробити плиту, щоб мати можливіть приготувати їсти. У стелі будинку і у дверях є великі щілини, які старенька не має коштів залатати. Світла у будинку не було ніколи, бабуся світить лампою.Соціальний працівникнавідує бабусю, привозить їй продукти, носить дрова і навіть кормить худобу.Вона розповіла, що у цьому будинку бабуся жила не завжди, адже її прихисток колись знищила пожежа.«Плита була навулиці, я під плитою зимою в сніг лягала одягнута ввечері і спала. І мені не було так холодно, як тепер», - розповідає бабуся.Родини у неї немає, тому допомоги чекати нема від кого. Попри це все бабуся не втрачає оптимізму, не жаліється на таку долю.Волонтери збирають кошти, аби купити старенькій усе необхідне і просять долучитися усіх небайдужих.Карта ПриватБанку: