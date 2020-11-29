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На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників

На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників
13 грудня на дорогах обласного значення працювали 16 бригад, до складу яких входять сто працівників дорожної служби області. Вони впродовж доби розчищають автошляхи спецтехнікою.

Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Фесйбуці.

Дорожники розчищають від снігу дорогу, обробляють протиожеледними матеріалами посадкові майданчики, пішохідні доріжки, тротуари та острівці безпеки.

На дорогах області працювали 63 автомобілі снігоприбиральної та допоміжної спецтехніки. Вони розчищали сніг з проїзної частини, перехідно-швидкісних смуг, майданчиків відстою транспорту та посипали дороги піщано-соляною сумішшю або сіллю.

Вночі та на ранок, 14 грудня, продовжили працювати 38 машин.

Для ліквідації ожеледиці за минулу добу використали близько 630 т протиожеледних матеріалів.
На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників
На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників
На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників

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Теги: дорожники, сніг, автошляхи, Волинь
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