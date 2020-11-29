На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників





Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у



Дорожники розчищають від снігу дорогу, обробляють протиожеледними матеріалами посадкові майданчики, пішохідні доріжки, тротуари та острівці безпеки.



На дорогах області працювали 63 автомобілі снігоприбиральної та допоміжної спецтехніки. Вони розчищали сніг з проїзної частини, перехідно-швидкісних смуг, майданчиків відстою транспорту та посипали дороги піщано-соляною сумішшю або сіллю.



Вночі та на ранок, 14 грудня, продовжили працювати 38 машин.



Для ліквідації ожеледиці за минулу добу використали близько 630 т протиожеледних матеріалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 грудня на дорогах обласного значення працювали 16 бригад, до складу яких входять сто працівників дорожної служби області. Вони впродовж доби розчищають автошляхи спецтехнікою.Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Фесйбуці Дорожники розчищають від снігу дорогу, обробляють протиожеледними матеріалами посадкові майданчики, пішохідні доріжки, тротуари та острівці безпеки.На дорогах області працювали 63 автомобілі снігоприбиральної та допоміжної спецтехніки. Вони розчищали сніг з проїзної частини, перехідно-швидкісних смуг, майданчиків відстою транспорту та посипали дороги піщано-соляною сумішшю або сіллю.Вночі та на ранок, 14 грудня, продовжили працювати 38 машин.Для ліквідації ожеледиці за минулу добу використали близько 630 т протиожеледних матеріалів.

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