На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників
Сьогодні, 20:43
13 грудня на дорогах обласного значення працювали 16 бригад, до складу яких входять сто працівників дорожної служби області. Вони впродовж доби розчищають автошляхи спецтехнікою.
Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Фесйбуці.
Дорожники розчищають від снігу дорогу, обробляють протиожеледними матеріалами посадкові майданчики, пішохідні доріжки, тротуари та острівці безпеки.
На дорогах області працювали 63 автомобілі снігоприбиральної та допоміжної спецтехніки. Вони розчищали сніг з проїзної частини, перехідно-швидкісних смуг, майданчиків відстою транспорту та посипали дороги піщано-соляною сумішшю або сіллю.
Вночі та на ранок, 14 грудня, продовжили працювати 38 машин.
Для ліквідації ожеледиці за минулу добу використали близько 630 т протиожеледних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють у службі автомобільних доріг у Фесйбуці.
Дорожники розчищають від снігу дорогу, обробляють протиожеледними матеріалами посадкові майданчики, пішохідні доріжки, тротуари та острівці безпеки.
На дорогах області працювали 63 автомобілі снігоприбиральної та допоміжної спецтехніки. Вони розчищали сніг з проїзної частини, перехідно-швидкісних смуг, майданчиків відстою транспорту та посипали дороги піщано-соляною сумішшю або сіллю.
Вночі та на ранок, 14 грудня, продовжили працювати 38 машин.
Для ліквідації ожеледиці за минулу добу використали близько 630 т протиожеледних матеріалів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників
Сьогодні, 20:43
Погода у Луцьку на завтра, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
Де у Луцьку не буде світла завтра, 15 грудня
Сьогодні, 19:00
Медіа