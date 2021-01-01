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У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці

У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці
Автопригода трапилася 28 жовтня, близько першої години ночі, у селі Ветли Камінь-Каширського району. Слідчі завершили досудове розслідування за фактом летальної нетверезої ДТП, в якій загинула неповнолітня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Досудовим слідством встановлено, що 26-річний водій автомобіля Mazda, керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з електроопорою й огорожею та перекинувся. Він – місцевий житель села Ветли.

Внаслідок автопригоди і грубих порушень правил дорожнього руху загинула 17-річна пасажирка авто. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. В автівці знаходилося ще двоє пасажирів. Вони не травмувалися.

Під час руху транспортного засобу молоді люди знімали нетверезу їзду на телефон та публікували відео в соцмережах. Водій був у стані сп’яніння, про що свідчать висновки експертизи (2, 6 проміле, що в 13 разів вище допустимої норми), тож це і спричинило тяжкі наслідки.

Слідчі обласного управління поліції Волині повідомили водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Згодом суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою, що свідчить про тяжкість вчинення злочину. Однак батько вніс за нього заставу 90 тис. грн.
У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці

Нині досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.

За скоєне підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці

Далі рішення за судом.
У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці

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Теги: ДТП, Волинь, Камінь-Каширський, смерть
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