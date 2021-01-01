У ДТП загинула 17-річна дівчина: волинянину загрожує від 5 до 10 років в`язниці

Автопригода трапилася 28 жовтня, близько першої години ночі, у селі Ветли Камінь-Каширського району. Слідчі завершили досудове розслідування за фактом летальної нетверезої ДТП, в якій загинула неповнолітня.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Досудовим слідством встановлено, що 26-річний водій автомобіля Mazda, керуючи транспортним засобом у стані сп’яніння, виїхав за межі проїжджої частини, зіткнувся з електроопорою й огорожею та перекинувся. Він – місцевий житель села Ветли.Внаслідок автопригоди і грубих порушень правил дорожнього руху загинула 17-річна пасажирка авто. Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували. В автівці знаходилося ще двоє пасажирів. Вони не травмувалися.Під час руху транспортного засобу молоді люди знімали нетверезу їзду на телефон та публікували відео в соцмережах. Водій був у стані сп’яніння, про що свідчать висновки експертизи (2, 6 проміле, що в 13 разів вище допустимої норми), тож це і спричинило тяжкі наслідки.Слідчі обласного управління поліції Волині повідомили водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.Згодом суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою, що свідчить про тяжкість вчинення злочину. Однак батько вніс за нього заставу 90 тис. грн.Нині досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду.За скоєне підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.Далі рішення за судом.