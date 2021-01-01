У Луцьку чоловік хотів стрибнути з вікна 6-го поверху





Про це



Люди розповіли, що чоловік погрожував вистрибнути з вікна 6-го поверху будинку на вул. Ветеранів, 15. Його врятували патрульні поліцейські.



На місці події були два екіпажі рятувальників, медики та поліція.



У патрульній поліції Волині інформацію підтвердили.



"Так, був такий виклик. Все добре, хлопець врятований. На місці працюють медики", - прокоментували у поліції.



Нагадаємо, нещодавно

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