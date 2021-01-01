У Луцьку чоловік хотів стрибнути з вікна 6-го поверху
Сьогодні, 17:09
У Луцьку чоловік намагався скоїти самогубство.
Про це Інсайдер Медіа повідомили очевидці.
Люди розповіли, що чоловік погрожував вистрибнути з вікна 6-го поверху будинку на вул. Ветеранів, 15. Його врятували патрульні поліцейські.
На місці події були два екіпажі рятувальників, медики та поліція.
У патрульній поліції Волині інформацію підтвердили.
"Так, був такий виклик. Все добре, хлопець врятований. На місці працюють медики", - прокоментували у поліції.
Нагадаємо, нещодавно з вікна вистрибнула жінка, дитина якої померла внаслідок отруєння каштанами.
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Про це Інсайдер Медіа повідомили очевидці.
Люди розповіли, що чоловік погрожував вистрибнути з вікна 6-го поверху будинку на вул. Ветеранів, 15. Його врятували патрульні поліцейські.
На місці події були два екіпажі рятувальників, медики та поліція.
У патрульній поліції Волині інформацію підтвердили.
"Так, був такий виклик. Все добре, хлопець врятований. На місці працюють медики", - прокоментували у поліції.
Нагадаємо, нещодавно з вікна вистрибнула жінка, дитина якої померла внаслідок отруєння каштанами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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