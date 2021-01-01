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У Луцьку можна буде оплатити парковку в додатку

У Луцьку можна буде оплатити парковку в додатку
У Луцьку запускають мобільний додаток, завдяки якому можна швидко заплатити за парковку. Незабаром в місті розпочне діяти ряд платних парковок, відтак запуск додатку є дуже актуальним.

Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбук.

Від сьогодні, 14 грудня, стартує тестова бета-версія додатку «SmartLutsk» для Мобільного Паркування на базі департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Цей додаток створили з метою легкої та зручної сплати вартості послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів в місті Луцьку.

Посилання для мобільних телефонів та планшетів на базі операційної системи Android — «SmartLutsk».

Для iOS — операційна система від Apple.

«Завантаживши додаток «SmartLutsk» ви зможете створити персональний кабінет, додати свої транспортні засоби, або засоби, якими ви користуєтесь як водій», - пише Поліщук.

Бета-Версія працюватиме тиждень в тестовому режимі з метою виявлення усіх технічних помилок, «багів» тощо. В разі будь яких труднощів при встановлені додатку та проблем з користуванням, просимо вас звертатися в месенджер Telegram за номером телефону: +38 (067)-332-61-46.

Процес модернізації додатку після вашого звернення щодо технічних проблем, займатиме від 2-х до 24-х годин.

Нагадаємо, 28 травня 2021 року між представниками департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та ТОВ «ТУМС» було підписано договір про співробітництво, який спрямовано на розвиток паркувального простору міста Луцька.

Співробітництво передбачає реалізацію на базі нашого міста пілотного проєкту, щодо впровадження системи «Мобільне паркування», що дасть нагоду поповнити міський бюджет та навести лад з платним паркуванням.

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Теги: додаток, парковка, оплата, Луцьк
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