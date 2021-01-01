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Судили чиновницю сільради на Волині, яка уклала договір на поставку меблів з підприємством свого чоловіка

Судили чиновницю сільради на Волині, яка уклала договір на поставку меблів з підприємством свого чоловіка
На Волині чиновницю сільської ради покарали за правопорушення, пов’язані з корупцією.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Луцький міськрайонний суд, розглянувши за участі прокурора Луцької окружної прокуратури протоколи про вчинення начальником відділу Підгаєцької сільської ради Луцького району адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, притягнув чиновницю до відповідальності у виді штрафу.

З'ясувалося, що начальник відділу, всупереч вимогам ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", не повідомила сільську раду про наявний конфлікт інтересів, а також вчинила дії в умовах реального конфлікту інтересів, уклавши договір на поставку меблів із суб'єктом господарювання – своїм чоловіком.

Суд визнав її винною у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч.ч. 1,2 ст. 172-7 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 грн. зі сплатою судового збору понад 450 грн.

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Теги: корупція, Підгайці
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