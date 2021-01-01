вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода у Луцьку на завтра, 15 грудня

Погода у Луцьку на завтра, 15 грудня
Завтра, 15 грудня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptіk.

Температуру вночі синоптики прогнозують від -5° до -3°, вдень буде +1°.

Народний прогноз погоди: 15 грудня відзначається день пророка Авакума. Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність: якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у минулі часи 15 грудня визначали за допомогою ялинки: якщо її сухі гілки згинаються — значить будуть заметілі, а якщо вирівнюються — чекайте ясної погоди. Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні з наступного тижня очікують до 18 градусів морозу

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників
Сьогодні, 20:43
Погода у Луцьку на завтра, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
Як правильно сидіти, щоб запобігти проблемам із хребтом: поради волинської лікарки
Сьогодні, 19:37
У луцьких школах на уроках вчителі відбирають в учнів телефони. ВІДЕО
Сьогодні, 19:18
Де у Луцьку не буде світла завтра, 15 грудня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 14 грудня Погода у Луцьку на завтра, 14 грудня
13 грудень, 20:00
Погода у Луцьку на завтра, 13 грудня Погода у Луцьку на завтра, 13 грудня
12 грудень, 20:00
Погода на завтра, 11 грудня, у Волинській області Погода на завтра, 11 грудня, у Волинській області
10 грудень, 20:00
Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня Погода у Волинській області на завтра, 10 грудня
09 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині автошляхи від снігу розчищає понад сотня дорожників
Сьогодні, 20:43
 0
Погода у Луцьку на завтра, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Як правильно сидіти, щоб запобігти проблемам із хребтом: поради волинської лікарки
Сьогодні, 19:37
 0
У луцьких школах на уроках вчителі відбирають в учнів телефони. ВІДЕО
Сьогодні, 19:18
 0
Де у Луцьку не буде світла завтра, 15 грудня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8