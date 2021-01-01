Погода у Луцьку на завтра, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 15 грудня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від -5° до -3°, вдень буде +1°.
Народний прогноз погоди: 15 грудня відзначається день пророка Авакума. Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність: якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у минулі часи 15 грудня визначали за допомогою ялинки: якщо її сухі гілки згинаються — значить будуть заметілі, а якщо вирівнюються — чекайте ясної погоди. Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень.
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Про це повідомляє Sinoptіk.
Температуру вночі синоптики прогнозують від -5° до -3°, вдень буде +1°.
Народний прогноз погоди: 15 грудня відзначається день пророка Авакума. Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність: якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у минулі часи 15 грудня визначали за допомогою ялинки: якщо її сухі гілки згинаються — значить будуть заметілі, а якщо вирівнюються — чекайте ясної погоди. Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: В Україні з наступного тижня очікують до 18 градусів морозу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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