Погода у Луцьку на завтра, 15 грудня

Завтра, 15 грудня, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptіk.Температуру вночі синоптики прогнозують від -5° до -3°, вдень буде +1°.Народний прогноз погоди: 15 грудня відзначається день пророка Авакума. Наші пращури цього дня спостерігали таку закономірність: якщо в середині грудня багато снігу, буде багатий урожай трав улітку. Подальшу погоду у минулі часи 15 грудня визначали за допомогою ялинки: якщо її сухі гілки згинаються — значить будуть заметілі, а якщо вирівнюються — чекайте ясної погоди. Якщо ж цього дня йде дощ, то йтиме він ще 40 днів і тиждень.