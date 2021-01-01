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Як правильно сидіти, щоб запобігти проблемам із хребтом: поради волинської лікарки

Як правильно сидіти, щоб запобігти проблемам із хребтом: поради волинської лікарки
Щоб запобігти проблемам із хребтом, людям, які тривалий час проводять сидячи, зокрема офісним працівникам, потрібно пам’ятати певні правила і дотримуватися їх.

Про це йшлося у програмі «Телемедицина» на 12 каналі 13 грудня.

Як правильно сидіти, розповіла завідувачка профпатологічного відділення Волинської обласної клінічної лікарні Руслана Шевченко.

«Насамперед, має бути зручний стілець, правильне розміщення рук щодо комп’ютера», – зазначила вона.

За словами лікарки, кожні пів години потрібно робити перерви у роботі на 5-10 хвилин. Протягом часу варто виконати легеньку зарядки, щоб тіло відійшло від того положення, в якому воно перебувало тривалий час.

«Сиділи цілий день теж не добре. Треба міняти позу свого тіла і робити навантаження на інші м’язи, щоб не виходило так, що одні м’язи працюють, а інші ні», – наголосила Руслана Шевченко.


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Теги: хребет, як правильно сидіти, поради
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