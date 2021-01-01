Близько 110 тисяч українців не зробили другу дозу вакцинації проти коронавірусу





Про це на брифінгу 14 грудня заявив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін. Інформація також



"Близько 110 тис. українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу. Нагадую, що мінімально можливі інтервали для другої дози вакцини Comirnaty — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac — 14 днів, AstraZeneca — 28 днів", – сказав Кузін.



Станом на 14 грудня, понад 14 мільйонів громадян отримали принаймні одну дозу щеплення, зазначив Кузін.



Заступник міністра наголосив, що попри зменшення кількості виявлених випадків COVID-19 та зменшення рівня госпіталізацій, ризик поширення вірусу і, відповідно, ризик захворіти – досі високий. А поширення нового варіанту "Омікрон" лише збільшує ці ризики.



"Зараз обов’язок кожної людини – захистити себе та близьких, зробивши щеплення... За даними ЕСОЗ, за серпень-жовтень невакциновані мають майже у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19", – сказав Кузін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 110 тисяч українців, які отримали першу дозу щеплення від коронавірусу, не з’явилися для отримання другої дози.Про це на брифінгу 14 грудня заявив заступник міністра охорони здоров’я. Інформація також опублікована на офіційному сайті МОЗ."Близько 110 тис. українців протермінували другу дозу антиковідної вакцини. Саме тому закликаю кожного прийти та надолужити пропущену дозу. Нагадую, що мінімально можливі інтервали для другої дози вакцини Comirnaty — 21 день, Moderna — 28 днів, CoronaVac — 14 днів, AstraZeneca — 28 днів", – сказав Кузін.Станом на 14 грудня, понад 14 мільйонів громадян отримали принаймні одну дозу щеплення, зазначив Кузін.Заступник міністра наголосив, що попри зменшення кількості виявлених випадків COVID-19 та зменшення рівня госпіталізацій, ризик поширення вірусу і, відповідно, ризик захворіти – досі високий. А поширення нового варіанту "Омікрон" лише збільшує ці ризики."Зараз обов’язок кожної людини – захистити себе та близьких, зробивши щеплення... За даними ЕСОЗ, за серпень-жовтень невакциновані мають майже у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19", – сказав Кузін.

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