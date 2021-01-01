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На Волині бригади соціально-психологічної допомоги їздитимуть на виклики на нових мінівенах .ФОТО

На Волині бригади соціально-психологічної допомоги їздитимуть на виклики на нових мінівенах .ФОТО
Два нових автомобілі мінівени Toyota PROACE Verso за державні кошти придбали Зимнівській тергромаді та Волинському обласному центру соціально-психологічної допомоги.

«Автомобілі придбані для функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги при притулках для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Вартість одного автомобіля 1 млн 416 тис. грн», - повідомляє на сторінці у Facebook голова ОДА Юрій Погуляйко.

Придбали автівки за кошти державної субвенції у 2021 році для Волинської області, передбаченої на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року №696-р у 2021 році для Волині з державного бюджету передбачили субвенцію у сумі 7,2 млн грн.

За ці кошти упродовж поточного року в області створили 2 консультативні служби для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Луківська та Турійська ТГ), денний центр із кризовою кімнатою (Камінь-Каширська ТГ) та Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Зимнівська ТГ).

Також придбали 2 автомобілі, котрі 14 грудня й передали для потреб мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, що функціонують у Зимнівській ТГ та Волинському обласному центрі соціально-психологічної допомоги.
На Волині бригади соціально-психологічної допомоги їздитимуть на виклики на нових мінівенах .ФОТО
На Волині бригади соціально-психологічної допомоги їздитимуть на виклики на нових мінівенах .ФОТО
На Волині бригади соціально-психологічної допомоги їздитимуть на виклики на нових мінівенах .ФОТО
На Волині бригади соціально-психологічної допомоги їздитимуть на виклики на нових мінівенах .ФОТО

Довідково: За 9 місяців 2021 року до органів поліції надійшло 11 935 звернень стосовно здійснення домашнього насильства, з них: від жінок – 11 336 та 183 від чоловіків. Ще 416 звернень були стосовно дітей.

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Теги: мінівени, Погуляйко, соціалні служби
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