На Волині бригади соціально-психологічної допомоги їздитимуть на виклики на нових мінівенах .ФОТО

Два нових автомобілі мінівени Toyota PROACE Verso за державні кошти придбали Зимнівській тергромаді та Волинському обласному центру соціально-психологічної допомоги.«Автомобілі придбані для функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги при притулках для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Вартість одного автомобіля 1 млн 416 тис. грн», - повідомляє на сторінці у Facebook голова ОДАПридбали автівки за кошти державної субвенції у 2021 році для Волинської області, передбаченої на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Зокрема, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 року №696-р у 2021 році для Волині з державного бюджету передбачили субвенцію у сумі 7,2 млн грн.За ці кошти упродовж поточного року в області створили 2 консультативні служби для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Луківська та Турійська ТГ), денний центр із кризовою кімнатою (Камінь-Каширська ТГ) та Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (Зимнівська ТГ).Також придбали 2 автомобілі, котрі 14 грудня й передали для потреб мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, що функціонують у Зимнівській ТГ та Волинському обласному центрі соціально-психологічної допомоги.Довідково: За 9 місяців 2021 року до органів поліції надійшло 11 935 звернень стосовно здійснення домашнього насильства, з них: від жінок – 11 336 та 183 від чоловіків. Ще 416 звернень були стосовно дітей.