Дружина президента рекомендує переглянути виставу лучан
Сьогодні, 23:29
З нагоди початку національного тижня читання дружина президента України Олена Зеленська закликала українців долучитися до читання, а також рекомендувала переглянути виставу «Я – Леся» – про підліткові роки Лесі Українки, створену у Луцьку спеціально для сучасних підлітків.
На своїй офіційній сторінці у Фейсбук перша леді розказала, що сама читає зараз.
"Що ви зараз читаєте? Мова не про соцмережі, а про справжнє читання – книги. Сьогодні (13 грудня) в Україні стартує (і триватиме до 19 грудня) Національний тиждень читання", - зазначила Зеленська.
Дружина президента розповіла, що сама нині читає книгу британської письменниці Джоан Гарріс "П'ять четвертинок апельсина" українською мовою.
"Хотіла чогось атмосферного, у що можна загорнутися грудневого вечора, як у м'який плед, теплої сімейної саги на тлі історичних подій – на кшталт "Хорошого року" або "Смажених зелених помідорів…". Отримала більше: разом зі зворушливими дитячими спогадами та сімейними історіями – це книга про війну. Про її страшні наслідки навіть через покоління. Про передчасне дорослішання дітей і незрілість дорослих. Про ненависть, яку може зупинити тільки любов", - поділилася Зеленська.
Вона також навела дані світових досліджень, згідно з якими оптимально за рік читати 12-20 книжок, та додала, що така кількість книг є справжнім тренажером для нашого мозку та цілеспрямованості.
"Звісно, рік закінчується, та ще можна встигнути додати до свого переліку хоча б одну книгу й поділитися враженнями з хештегом #тижденьчитання", - підкреслила перша леді.
Вона зауважила, що також до акції можна долучитися, сходивши в найближчу бібліотеку – самому, з малечею або колегами, де обрати книжки для всієї родини чи колективу й скласти свій список для читання, або ж відвідати книгарню, де обрати книжки на подарунки або навіть придбати щось нове для місцевої бібліотеки чи школи.
Крім того, вона радить переглянути з сім’єю виставу "Я – Леся" про підліткові роки Лесі Українки, створену спеціально для сучасних підлітків.
"Нехай #тижденьчитання запам’ятається новими враженнями!", - побажала Олена Зеленська.
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На своїй офіційній сторінці у Фейсбук перша леді розказала, що сама читає зараз.
"Що ви зараз читаєте? Мова не про соцмережі, а про справжнє читання – книги. Сьогодні (13 грудня) в Україні стартує (і триватиме до 19 грудня) Національний тиждень читання", - зазначила Зеленська.
Дружина президента розповіла, що сама нині читає книгу британської письменниці Джоан Гарріс "П'ять четвертинок апельсина" українською мовою.
"Хотіла чогось атмосферного, у що можна загорнутися грудневого вечора, як у м'який плед, теплої сімейної саги на тлі історичних подій – на кшталт "Хорошого року" або "Смажених зелених помідорів…". Отримала більше: разом зі зворушливими дитячими спогадами та сімейними історіями – це книга про війну. Про її страшні наслідки навіть через покоління. Про передчасне дорослішання дітей і незрілість дорослих. Про ненависть, яку може зупинити тільки любов", - поділилася Зеленська.
Вона також навела дані світових досліджень, згідно з якими оптимально за рік читати 12-20 книжок, та додала, що така кількість книг є справжнім тренажером для нашого мозку та цілеспрямованості.
"Звісно, рік закінчується, та ще можна встигнути додати до свого переліку хоча б одну книгу й поділитися враженнями з хештегом #тижденьчитання", - підкреслила перша леді.
Вона зауважила, що також до акції можна долучитися, сходивши в найближчу бібліотеку – самому, з малечею або колегами, де обрати книжки для всієї родини чи колективу й скласти свій список для читання, або ж відвідати книгарню, де обрати книжки на подарунки або навіть придбати щось нове для місцевої бібліотеки чи школи.
Крім того, вона радить переглянути з сім’єю виставу "Я – Леся" про підліткові роки Лесі Українки, створену спеціально для сучасних підлітків.
"Нехай #тижденьчитання запам’ятається новими враженнями!", - побажала Олена Зеленська.
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