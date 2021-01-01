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Волинянин – срібний призер Всеукраїнського турніру з боксу

Волинянин – срібний призер Всеукраїнського турніру з боксу
Вихованець Ківерцівської ДЮСШ Вадим Байда виборов срібло на Всеукраїнському турнірі з боксу на призи Заслуженого майстра спорту України Андрія Котельника.

Про це йдется на сторінці спортивної школи у Фейсбук.

Турнір з боксу серед чоловіків до 22 років відбувася з 01-05 грудня у Львові.

Вихованця ківерцівської спортивної школи Вадима Байду підготував тренер Олександр Грабовський.


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Теги: Вадим Байда, бокс
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