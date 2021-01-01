Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО





Тепер фасад будинку на Театральному майдані, відомому як "Бім-Бом", задекорували у різдвяно-новорічний будинок, у вікнах якого видно, як у кожній квартирі люди святкують.



"Починаємо створювати святковий настрій, - прокоментував нове святкове оформлення будинку Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 9-поверхівку у центрі Луцька прикрасили новорічним банером.Тепер фасад будинку на Театральному майдані, відомому як "Бім-Бом", задекорували у різдвяно-новорічний будинок, у вікнах якого видно, як у кожній квартирі люди святкують."Починаємо створювати святковий настрій, - прокоментував нове святкове оформлення будинку Луцький міський голована своїй сторінці у Фейсбук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію