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Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО

Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО
9-поверхівку у центрі Луцька прикрасили новорічним банером.

Тепер фасад будинку на Театральному майдані, відомому як "Бім-Бом", задекорували у різдвяно-новорічний будинок, у вікнах якого видно, як у кожній квартирі люди святкують.

"Починаємо створювати святковий настрій, - прокоментував нове святкове оформлення будинку Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбук.
Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО
Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО
Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО

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