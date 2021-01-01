вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

15 грудня на Волині: гортаючи календар

15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження святкує заслужений архітектор України Андрош Бідзіля (на фото), який у Луцьку, зокрема, здійснив чимало проєктів. Наприклад: пам'ятник-каплицю Борцям за волю України перед Волинською облдержадміністрацією, пам'ятник Грушевському перед кінотеатром «Промінь», монумент на честь жертв розстрілів московсько-кадебістських катів на вулиці Кафедральній та інші.

Також день народження 15 грудня відзначає перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.

Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Іван та Стефан.

Вітаємо усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку!

У світі сьогодні відзначається Міжнародний день чаю. А в нашій державі цього дня - День працівників суду України.

На Волині 15 грудня 2000 року зареєстровані Білоруське товариство Волині і Волинське відділення Конгресу азербайджанців Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
«Небезпечні» породи: яких собак у Луцьку більше не можна тримати без страховки і що ще змінилося
«Червона» зона у Луцьку: що змінилося і куди ми змогли зайти без ковід-документа. ЕКСПЕРИМЕНТ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Цього року найбільше матерів-героїнь виявилося на Волині
Сьогодні, 00:15
15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Дружина президента рекомендує переглянути виставу лучан
14 грудень, 23:29
Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО
14 грудень, 22:33
В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців і збільшать виплати
14 грудень, 22:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Цього року найбільше матерів-героїнь виявилося на Волині
Сьогодні, 00:15
 0
15 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Дружина президента рекомендує переглянути виставу лучан
14 грудень, 23:29
 0
Луцький «Бім-Бом» прикрасили до новорічних свят.ФОТО
14 грудень, 22:33
 0
В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців і збільшать виплати
14 грудень, 22:13
 0
Медіа
відео
1/8