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Рада ухвалила закон про електронне посвідчення ветерана АТО/ООС: як його отримати

Рада ухвалила закон про електронне посвідчення ветерана АТО/ООС: як його отримати
У вівторок, 14 грудня, народні депутати проголосували за вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана. Про це повідомляє сайт парламенту.

Е-посвідчення ветерана — електронне відображення інформації, що містить відомості про особу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджуючий запис в електронних реєстрах Єдиного державного реєстру.

У законі йдеться, що буде налагоджено автоматичний обмін інформацією між Єдиним держреєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних України. Після цього кожен ветеран зможе оформити собі е-посвідчення. Обіцяють, що таке посвідчення запрацює після 2021 року.

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Теги: Е-посвідчення ветерана
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