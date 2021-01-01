Рада ухвалила закон про електронне посвідчення ветерана АТО/ООС: як його отримати
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У вівторок, 14 грудня, народні депутати проголосували за вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана. Про це повідомляє сайт парламенту.
Е-посвідчення ветерана — електронне відображення інформації, що містить відомості про особу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджуючий запис в електронних реєстрах Єдиного державного реєстру.
У законі йдеться, що буде налагоджено автоматичний обмін інформацією між Єдиним держреєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних України. Після цього кожен ветеран зможе оформити собі е-посвідчення. Обіцяють, що таке посвідчення запрацює після 2021 року.
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Е-посвідчення ветерана — електронне відображення інформації, що містить відомості про особу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджуючий запис в електронних реєстрах Єдиного державного реєстру.
У законі йдеться, що буде налагоджено автоматичний обмін інформацією між Єдиним держреєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних України. Після цього кожен ветеран зможе оформити собі е-посвідчення. Обіцяють, що таке посвідчення запрацює після 2021 року.
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