Рада ухвалила закон про електронне посвідчення ветерана АТО/ООС: як його отримати

У вівторок, 14 грудня, народні депутати проголосували за вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана. Про це повідомляє сайт парламенту.Е-посвідчення ветерана — електронне відображення інформації, що містить відомості про особу разом з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом, штрих-кодом, цифровим кодом), який забезпечує перехід за посиланням на відповідний підтверджуючий запис в електронних реєстрах Єдиного державного реєстру.У законі йдеться, що буде налагоджено автоматичний обмін інформацією між Єдиним держреєстром ветеранів війни та автоматизованими інформаційними, довідковими системами, реєстрами та банками даних України. Після цього кожен ветеран зможе оформити собі е-посвідчення. Обіцяють, що таке посвідчення запрацює після 2021 року.