Суми вражають: СБУ викрила найбільшу в Україні мережу із виготовлення фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію

У Києві викрито найбільшу в Україні мережу із виготовлення фейкових сертифікатів про COVID-вакцинацію. За гроші оформляли відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень. Про це повідомили у преслужбі СБУ.Як свідчать попередні дані, «прибуток» зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця. Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні.Встановлено, що протиправну діяльність організували двоє мешканців столиці. Для реалізації схеми вони залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.За різні суми грошей вони вносили дані «клієнтів» до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг «Дія».Для передачі «списків» на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.За матеріалами СБУ, вирішується питання щодо повідомлення організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом міри запобіжного заходу.У межах кримінального провадження триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин незаконної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники кібердепартаменту СБУ спільно зі слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.