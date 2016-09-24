У ковідному відділенні волинської лікарні облаштовують централізовану подачу кисню.ВІДЕО

Віталій Баюн.



З його слів, відділення на другому поверсі лікарні оптимізовують під потреби пацієнтів з коронавірусною хворобою. Нині у старому відділенні, де поки що розміщене інфекційне відділення, є лише концентратори.



"У нас є станція на 85 літрів киснева, плюс – концентратами користуємося. Щоб надавати це на місці, станція буде розміщена біля головного корпусу. Проведено більшість робіт по наданню точок, де буде надаватися кисень пацієнтам", – зазначив Віталій Баюн.



У новому приміщенні для інфекційного відділення завершують ремонт, зокрема майстри затирають стіни, фарбують, вкладають плитку та дороблюють дрібні деталі, – розповіла майстриня Галина Мицюк.



Нове відділення розраховане на 20 ліжок, із них половина передбачена для дітей. У більшості палат є туалет, у деяких також буде душ, – зазначив меддиректор КП "Володимир-Волинське ТМО". Зі слів медика, сестринський середній медперсонал та лікарський переводять у нове відділення без змін, а щодо роботи технічних працівників ще вирішують.



Як розповів завідувач інфекційного відділення лікарні Дмитро Потирук, зараз відділення інфекційної лікарні розташоване за два кілометри від головного корпусу. Через це лікарів та пацієнтів возять з одного приміщення в інше, щодня сюди з головного корпусу привозять їжу хворим, – повідомив медик.



Пацієнтів із короновірусною хворобою лікують на другому поверсі будівлі, якій понад сто років і у двох боксах на вулиці, які облаштовані в старих одноповерхових будинках, – додав Дмитро Потирук.



"Дуже маємо проблеми, особливо коли людина не ходяча, маломобільна й треба зробити рентген чи УЗД, то це труднощі, як із переводом хворих киснево-залежних: ковід може швидко прогресувати важчих відправляємо в центральний корпус. Коли людині різко стає недобре, треба кардіолога й терапевта подивитися, то телефоном, на скільки це можливо, стараємося", – повідомив завідувач інфекційного відділення Володимир-Волинського медоб'єднання.



Приміщення, де нині відбувається ремонт, раніше використовували для відділення жіночої консультації, котре перенесли у пологовий, – розповів голова громади Ігор Пальонка.



"Цього року на наше ТМО з місцевого виділили майже 20 мільйонів гривень на розвиток: це і ремонтні роботи й придбання медобладнання й оплачуємо з бюджету громади за комунальні послуги, а це десь 7 мільйонів гривень", – говорить Володимир-Волинський міський голова.



Ремонт планують завершити до кінця року, а відкрити відділення хочуть у січні 2022 року, – повідомив медичний директор Віталій Баюн. Окрім інфекційного відділення, недужих у Володимирі-Волинському лікують в переобладнаному терапевтичному відділенні на 150 ліжок у центральному корпусі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному корпусі Володимир-Волинського медоб'єднання, куди переносять інфекційне відділення, тривають ремонтні роботи та облаштування централізованої подачі кисню до палат, – повідомив Суспільному медичний директор медзакладуЗ його слів, відділення на другому поверсі лікарні оптимізовують під потреби пацієнтів з коронавірусною хворобою. Нині у старому відділенні, де поки що розміщене інфекційне відділення, є лише концентратори."У нас є станція на 85 літрів киснева, плюс – концентратами користуємося. Щоб надавати це на місці, станція буде розміщена біля головного корпусу. Проведено більшість робіт по наданню точок, де буде надаватися кисень пацієнтам", – зазначив Віталій Баюн.У новому приміщенні для інфекційного відділення завершують ремонт, зокрема майстри затирають стіни, фарбують, вкладають плитку та дороблюють дрібні деталі, – розповіла майстриняНове відділення розраховане на 20 ліжок, із них половина передбачена для дітей. У більшості палат є туалет, у деяких також буде душ, – зазначив меддиректор КП "Володимир-Волинське ТМО". Зі слів медика, сестринський середній медперсонал та лікарський переводять у нове відділення без змін, а щодо роботи технічних працівників ще вирішують.Як розповів завідувач інфекційного відділення лікарні, зараз відділення інфекційної лікарні розташоване за два кілометри від головного корпусу. Через це лікарів та пацієнтів возять з одного приміщення в інше, щодня сюди з головного корпусу привозять їжу хворим, – повідомив медик.Пацієнтів із короновірусною хворобою лікують на другому поверсі будівлі, якій понад сто років і у двох боксах на вулиці, які облаштовані в старих одноповерхових будинках, – додав Дмитро Потирук."Дуже маємо проблеми, особливо коли людина не ходяча, маломобільна й треба зробити рентген чи УЗД, то це труднощі, як із переводом хворих киснево-залежних: ковід може швидко прогресувати важчих відправляємо в центральний корпус. Коли людині різко стає недобре, треба кардіолога й терапевта подивитися, то телефоном, на скільки це можливо, стараємося", – повідомив завідувач інфекційного відділення Володимир-Волинського медоб'єднання.Приміщення, де нині відбувається ремонт, раніше використовували для відділення жіночої консультації, котре перенесли у пологовий, – розповів голова громади"Цього року на наше ТМО з місцевого виділили майже 20 мільйонів гривень на розвиток: це і ремонтні роботи й придбання медобладнання й оплачуємо з бюджету громади за комунальні послуги, а це десь 7 мільйонів гривень", – говорить Володимир-Волинський міський голова.Ремонт планують завершити до кінця року, а відкрити відділення хочуть у січні 2022 року, – повідомив медичний директор Віталій Баюн. Окрім інфекційного відділення, недужих у Володимирі-Волинському лікують в переобладнаному терапевтичному відділенні на 150 ліжок у центральному корпусі.

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