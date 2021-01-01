Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу

За добу 14 грудня в Україні:◾️ зафіксували 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 707, серед медпрацівників – 182);◾️ 142 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 2 280 осіб;◾️ летальних випадків – 356;◾️ одужало – 26 307 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 578 557 осіб;◾️ одужало – 3 259 316 осіб;◾️ летальних випадків – 91 958;◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 371 425.Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом провели 26 861 757 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1247;Вінницька область – 353;Дніпропетровська область – 267;Донецька область – 425;Житомирська область – 133;Закарпатська область – 315;Запорізька область – 456;Івано-Франківська область – 159;Київська область – 387;Кіровоградська область – 139;Луганська область – 154;Львівська область – 273;Миколаївська область – 328;Одеська область – 364;Полтавська область – 568;Рівненська область – 297;Сумська область – 191;Тернопільська область – 171;Харківська область – 346;Херсонська область – 155;Хмельницька область – 360;Черкаська область – 394;Чернівецька область – 104;Чернігівська область – 121.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.