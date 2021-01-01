Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу
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За добу 14 грудня в Україні:
◾️ зафіксували 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 707, серед медпрацівників – 182);
◾️ 142 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 280 осіб;
◾️ летальних випадків – 356;
◾️ одужало – 26 307 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 578 557 осіб;
◾️ одужало – 3 259 316 осіб;
◾️ летальних випадків – 91 958;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 371 425.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом провели 26 861 757 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1247;
Вінницька область – 353;
Волинська область – 402;
Дніпропетровська область – 267;
Донецька область – 425;
Житомирська область – 133;
Закарпатська область – 315;
Запорізька область – 456;
Івано-Франківська область – 159;
Київська область – 387;
Кіровоградська область – 139;
Луганська область – 154;
Львівська область – 273;
Миколаївська область – 328;
Одеська область – 364;
Полтавська область – 568;
Рівненська область – 297;
Сумська область – 191;
Тернопільська область – 171;
Харківська область – 346;
Херсонська область – 155;
Хмельницька область – 360;
Черкаська область – 394;
Чернівецька область – 104;
Чернігівська область – 121.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 707, серед медпрацівників – 182);
◾️ 142 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 47 137 людей, повністю імунізовані – 95 784 людини.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 2 280 осіб;
◾️ летальних випадків – 356;
◾️ одужало – 26 307 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 578 557 осіб;
◾️ одужало – 3 259 316 осіб;
◾️ летальних випадків – 91 958;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 16 371 425.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 221 538 людей, з них отримали першу дозу – 14 221 536 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 640 221 людей. Загалом провели 26 861 757 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1247;
Вінницька область – 353;
Волинська область – 402;
Дніпропетровська область – 267;
Донецька область – 425;
Житомирська область – 133;
Закарпатська область – 315;
Запорізька область – 456;
Івано-Франківська область – 159;
Київська область – 387;
Кіровоградська область – 139;
Луганська область – 154;
Львівська область – 273;
Миколаївська область – 328;
Одеська область – 364;
Полтавська область – 568;
Рівненська область – 297;
Сумська область – 191;
Тернопільська область – 171;
Харківська область – 346;
Херсонська область – 155;
Хмельницька область – 360;
Черкаська область – 394;
Чернівецька область – 104;
Чернігівська область – 121.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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