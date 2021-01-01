Двоє людей загинули у пожежі в Луцькому районі

У селі Олешковичі Рожищенської громади Луцького району в пожежі загинули двоє чоловіків.Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 14 грудня о 18:59.До місця події виїхала чергова варта рятувальників ДПРЧ-3 м.Рожище та команда місцевої пожежної охорони села Копачівка. Вже за 11 хвилин після повідомлення вогнеборці прибули до місця події, провели розвідку та в складі ланки газодимозахисної служби із стволом першої допомоги вирушили в палаючий будинок на пошуки людей, які могли там перебувати за свідчення сусідів.Подавши на гасіння два водяних стволи рятувальники змогли віднайти в осередку пожежі тіла двох чоловіків – господаря Іван Д., 1969 року народження, з інвалідністю 1-ї групи та безробітний Михайло Я., 1967 року народження.Медики карети швидкої допомоги констатували, що допомогти людям уже було неможливо, причина смерті встановлюється правоохоронцями.Пожежу в будинку локалізували о 19:47, о 20:25 – ліквідували. Вогонь знищив 50 м2 даху, перекриття, речі домашнього вжитку, побутову техніку, пошкодив 40 м2 стін.Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння власником будинку.