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Двоє людей загинули у пожежі в Луцькому районі

Двоє людей загинули у пожежі в Луцькому районі
У селі Олешковичі Рожищенської громади Луцького району в пожежі загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Волинській області.

Повідомлення про пожежу надійшло до служби 101 14 грудня о 18:59.

До місця події виїхала чергова варта рятувальників ДПРЧ-3 м.Рожище та команда місцевої пожежної охорони села Копачівка. Вже за 11 хвилин після повідомлення вогнеборці прибули до місця події, провели розвідку та в складі ланки газодимозахисної служби із стволом першої допомоги вирушили в палаючий будинок на пошуки людей, які могли там перебувати за свідчення сусідів.

Подавши на гасіння два водяних стволи рятувальники змогли віднайти в осередку пожежі тіла двох чоловіків – господаря Іван Д., 1969 року народження, з інвалідністю 1-ї групи та безробітний Михайло Я., 1967 року народження.

Медики карети швидкої допомоги констатували, що допомогти людям уже було неможливо, причина смерті встановлюється правоохоронцями.

Пожежу в будинку локалізували о 19:47, о 20:25 – ліквідували. Вогонь знищив 50 м2 даху, перекриття, речі домашнього вжитку, побутову техніку, пошкодив 40 м2 стін.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем під час куріння власником будинку.

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Теги: пожежа, загибель
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