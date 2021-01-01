Курс валют у Луцьку на 15 грудня
Сьогодні, 09:19
Курс долара в обмінниках Луцька станом на середу, 15 грудня, такий: купівля – 27,03, продаж – 27,15.
Євро продають за 30,42.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро продають за 30,42.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його купують за 6,54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Кохана померла від ковіду: що відомо про лучанина, який хотів вистрибнути з вікна. ВІДЕО
Сьогодні, 09:31
Курс валют у Луцьку на 15 грудня
Сьогодні, 09:19
Двоє людей загинули у пожежі в Луцькому районі
Сьогодні, 09:16
Ковід в Україні: повідомили статистику за минулу добу
Сьогодні, 09:00
Медіа