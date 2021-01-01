На Волині за добу 20 людей померли від коронавірусу

За минулу добу на Волині зареєстрували 402 випадки захворювання на COVID-19.Про це повідомляє Волинська ОДА.– 303 хворих:Луцька ТГ – 223 хворихБоратинська ТГ – 39 хворихГородищенська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ - 5хворихМар’янівська ТГ – 1 хворийОлицька ТГ – 3 хворихПідгайцівська ТГ – 17 хворихТорчинська ТГ – 2хворихЦуманська ТГ – 9 хворих– 34 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 7 хворихІваничівська ТГ– 5 хворихЛитовезька ТГ – 3 хворихНововолинська ТГ – 6 хворихОваднівська ТГ- 3 хворихПавлівська ТГ– 4 хворихПоромівська ТГ – 1 хворийУстилузька ТГ - 5 хворих– 4 хворих:Любешівська ТГ – 4 хворих– 61 хворий:Голобська ТГ – 1 хворийГоловненська ТГ – 1 хворийДубівська ТГ – 9 хворихКовельська ТГ – 22 хворихКолодяжненська ТГ – 8 хворихЛюблинецька ТГ- 5 хворихЛюбомльська ТГ – 4 хворихРатнівська ТГ – 2 хворихРівненська ТГ – 2 хворихСамарівська ТГ – 1 хворийСмідинська ТГ – 3 хворихТурійська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 2 хворихГоспіталізували – 37 хворих, 365 – лікується амбулаторно.Усього станом на 15 грудня в області зареєстрували 100 339 випадків.Одужали – 93 220 осіб (за останню добу – 786).Летальних випадків (осіб) – 2107, з них за останню добу – 20:Луцький район – 11 випадків: Луцька ТГ (7), Горохівська ТГ(3), Колківська ТГ (1)Володимир-Волинський район – 2 випадки: Поромівська (1), Іваничівська (1).Камінь-Каширський район - 1 випадок: Любешівській ТГ (1).Ковельський район – 6 випадків: Ковельська ТГ (4), Турійська ТГ (1), Старовижівська ТГ (1).Методом ПЛР всього обстежили 399211 осіб, за останню добу – 1291 особа.За добу 14 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3540 щеплень. Першою дозою щепили 1228 осіб та другою дозою – 2312 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 310 318 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 263 322 людини. Загалом проведено 573 640 щеплень.