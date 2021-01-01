На Волині за добу 20 людей померли від коронавірусу
Сьогодні, 10:26
За минулу добу на Волині зареєстрували 402 випадки захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 303 хворих:
Луцька ТГ – 223 хворих
Боратинська ТГ – 39 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ - 5хворих
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 17 хворих
Торчинська ТГ – 2хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 34 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих
Іваничівська ТГ– 5 хворих
Литовезька ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 6 хворих
Оваднівська ТГ- 3 хворих
Павлівська ТГ– 4 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ - 5 хворих
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Любешівська ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 61 хворий:
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 9 хворих
Ковельська ТГ – 22 хворих
Колодяжненська ТГ – 8 хворих
Люблинецька ТГ- 5 хворих
Любомльська ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 2 хворих
Рівненська ТГ – 2 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 2 хворих
Госпіталізували – 37 хворих, 365 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 15 грудня в області зареєстрували 100 339 випадків.
Одужали – 93 220 осіб (за останню добу – 786).
Летальних випадків (осіб) – 2107, з них за останню добу – 20:
Луцький район – 11 випадків: Луцька ТГ (7), Горохівська ТГ(3), Колківська ТГ (1)
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Поромівська (1), Іваничівська (1).
Камінь-Каширський район - 1 випадок: Любешівській ТГ (1).
Ковельський район – 6 випадків: Ковельська ТГ (4), Турійська ТГ (1), Старовижівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 399211 осіб, за останню добу – 1291 особа.
За добу 14 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3540 щеплень. Першою дозою щепили 1228 осіб та другою дозою – 2312 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 310 318 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 263 322 людини. Загалом проведено 573 640 щеплень.
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Про це повідомляє Волинська ОДА.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 303 хворих:
Луцька ТГ – 223 хворих
Боратинська ТГ – 39 хворих
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ - 5хворих
Мар’янівська ТГ – 1 хворий
Олицька ТГ – 3 хворих
Підгайцівська ТГ – 17 хворих
Торчинська ТГ – 2хворих
Цуманська ТГ – 9 хворих
Володимир-Волинський район – 34 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 7 хворих
Іваничівська ТГ– 5 хворих
Литовезька ТГ – 3 хворих
Нововолинська ТГ – 6 хворих
Оваднівська ТГ- 3 хворих
Павлівська ТГ– 4 хворих
Поромівська ТГ – 1 хворий
Устилузька ТГ - 5 хворих
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Любешівська ТГ – 4 хворих
Ковельський район – 61 хворий:
Голобська ТГ – 1 хворий
Головненська ТГ – 1 хворий
Дубівська ТГ – 9 хворих
Ковельська ТГ – 22 хворих
Колодяжненська ТГ – 8 хворих
Люблинецька ТГ- 5 хворих
Любомльська ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 2 хворих
Рівненська ТГ – 2 хворих
Самарівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 2 хворих
Госпіталізували – 37 хворих, 365 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 15 грудня в області зареєстрували 100 339 випадків.
Одужали – 93 220 осіб (за останню добу – 786).
Летальних випадків (осіб) – 2107, з них за останню добу – 20:
Луцький район – 11 випадків: Луцька ТГ (7), Горохівська ТГ(3), Колківська ТГ (1)
Володимир-Волинський район – 2 випадки: Поромівська (1), Іваничівська (1).
Камінь-Каширський район - 1 випадок: Любешівській ТГ (1).
Ковельський район – 6 випадків: Ковельська ТГ (4), Турійська ТГ (1), Старовижівська ТГ (1).
Методом ПЛР всього обстежили 399211 осіб, за останню добу – 1291 особа.
За добу 14 грудня 2021 року проти COVID-19 в області провели 3540 щеплень. Першою дозою щепили 1228 осіб та другою дозою – 2312 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 310 318 людей, отримали дві дози та повністю імунізовані – 263 322 людини. Загалом проведено 573 640 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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